Coduri secrete Netflix: Un truc util pentru a găsi serialele și filmele la care vrei să te uiți

Ce sunt codurile Netflix

Unde găsim coduri Netflix

Cum folosim codurile Netflix

Gigantul american de streaming găzduiește filme, documentare și seriale originale ca Stranger Things, The Crown, Shadow and Bone sau Mindhunter, printre multe altele.Pentru a-și ajuta abonații să aleagă din miile de opțiuni, Netflix folosește recomandări pe bază de algoritmi pentru a-ți afișa seriale și filme care se potrivesc cu profilul tău de utilizator pe care l-a creat în funcție de lucrurile la care te-ai uitat anterior.Însă preferințele tale ar putea să fie ceva mai specifice decât categoriile trending, sci-fi, fantasy, horror sau filme premiate. În funcție de lucrurile la care te-ai uitat anterior, algoritmii Netflix s-ar putea să fi ratat filmul sau serialul perfect pentru tine.Așa că poți folosi codurile Netflix pentru a filtra prin miile de titluri.Acestea, deși nu sunt o descoperire nouă, se bazează pe un sistem de numere pe care Netflix îl folosește pentru a împărți filmele și serialele pe categorii și subcategorii.Important de știut este că acestea pot fi folosite doar pe site-ul Netflix, nu și în aplicațiile sale.Poți vizita netflix-codes.com pentru lista completă. Există în jur de 20 de categorii ca Acțiune și aventură, Filme Clasice, Filme Horror șamd.Aceste categorii sunt împărțite la rândul lor în unele mai specifice.De exemplu filmele horror - codul 8711 - are 12 coduri suplimentare pentru subcategorii ca Filme Horror Zombie, Filme Horror cu Vampiri, Filme Horror Supranaturale etc.Uite cum:1. Mergi la netflix-codes.com pe calculator sau browserul de pe telefonul mobil;2. Găsește categoria sau subcategoria pe care vrei s-o explorezi;3. Fă click pe codul categoriei sau subcategoriei pe care o vrei;4. netflix-codes.com te va redirecționa pe pagina Netflix care conține categoria sau subcategoria pe care ai ales-o;5. Alege titlul la care vrei să te uiți.Uite cum:1. Mergi la Chrome Web Store și caută „Better Browse for Netfix”;2. Fă click pe Add to Chrome (Adaugă la Chrome);3. Fă Click pe Add Extension;4. Loghează-te în contul de Netflix într-un tab nou;În partea de sus a paginii home a Netflix ar trebui să vezi o nouă opțiune - Browse All - lângă My List. Fă click pe Browse All pentru a căuta manual sau naviga prin subcategoriile disponibile.Metoda aceasta are avantajul că, odată instalată extensia, nu mai trebuie să vizitezi mereu site-ul netflix-codes pentru a găsi codul categoriei pe care o vrei. Dezavantajul e că funcționează doar pe Chrome.Uite cum:1. Mergi la netflix-codes.com pe calculatorul sau browserul de pe telefonul mobil;2. Găsește categoria sau subcategoria pe care vrei să o vezi;3. Într-un nou tab introdu adresa http://www.netflix.com/browse/genre/NUMĂR dar înlocuiește NUMĂR cu codul categoriei sau subcategoriei de care ești interesat;4. Vei ajunge direct pe pagina categoriei sau subcategoriei respective.Vizionare plăcută!Sursa: cnet