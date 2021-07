Cannes 2021: Lungmetrajul „La Civil”, regizat de Teodora Ana Mihai, a fost recompensat cu Prix de l'Audace în secţiunea Un Certain Regard

„La Civil” este primul lungmetraj regizat de Teodora Ana Mihai, iar printre producătorii săi se află atât cineastul român Cristian Mungiu, cât şi cunoscuţii cineaşti belgieni Luc şi Jean-Pierre Dardenne. Acest film spune povestea unei mame a cărei fiică este răpită şi care decide să acţioneze pe cont propriu pentru salvarea ei, după ce autorităţile mexicane refuză să o ajute.









În acest an, competiţia Un Certain Regard, care a revenit la misiunea sa de a descoperi cineaşti emergenţi, a inclus 20 de lungmetraje. Şase dintre acestea sunt filme de debut, care concurează şi pentru trofeul Caméra d'or.

Cea de-a 74-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se desfăşoară în perioada 6-17 iulie.

În cadrul secţiunii Un Certain Regard au mai fost acordate următoarele distincţii: Premiul Juriului - decernat peliculei „Great Freedom”, în regia cineastului austriac Sebastian Meise, Ensemble Prize - primit de „Bonne Mere”, în regia lui Hafsia Herzi, Premiul pentru originalitate - acordat lungmetrajului „Lamb”, de islandezul Vladimir Johannsson, şi menţiune specială pentru pelicula „Noche De Fuego”, de Tatiana Huezo, o cineastă din El Salvador.Pelicula „Onoda, 10 000 Nights in the Jungle”, în regia cineastului francez Arthur Harari, a fost proiectată în deschiderea secţiunii.Prezidat de regizoarea şi scenarista Andrea Arnold, juriul Un Certain Regard a fost compus din regizoarea şi scenarista Mounia Meddour, actriţa Elsa Zylberstein, regizorul şi scenaristul Daniel Burman şi regizorul şi actorul Michael Covino.„În discuţiile noastre, au fost două lucruri pe care le-am spus constant: "filmul acesta este foarte curajos" şi "filmul acesta a fost făcut din inimă". Multe dintre filme sunt foarte înflăcărate şi multe dintre ele vorbesc despre lucruri despre care este greu să vorbeşti. Dorim să le mulţumim tuturor cineaştilor pentru munca lor curajoasă şi frumoasă. Filmele lor au creat dezbateri intense”, a spus preşedinta juriului, Andrea Arnold.Câştigătorii au fost anunţaţi în cadrul unei ceremonii de premiere desfăşurată vineri seară în Theatre Claude Debussy.