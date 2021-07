Festivalul ​Cannes Actrița Lea Seydoux a fost testată pozitiv cu Covid-19 / Au existat specualții legate de un posibil focar la festival

Vedeta care a jucat în seria ”James Bond” (Spectrum), dar este cunoscută și pentru rolul din La vie d'Adèle, este vaccinată complet și este asimptomatică.Lea Seydoux apare în nu mai puțin de patru pelicule care sunt înscrise în festival.Unul dintre cele mai cunoscute evenimente cinematografice din lume, festivalul din acest an se ține cu participarea fizică a artiștilor, organizatorii insistând că au fost dispuse măsuri stricte de prevenție.Chiar și așa au circulat speculații legate de une posibil focar de Covid, specualții care au fost infirmate de directorul festivalului Thierry Fremaux."Ieri am făcut peste 3.000 de teste și niciunul nu a fost pozitiv. Zvonurile sunt nefondate ” a spus el.Lea Seydoux, 36 de ani, era pe punctul de a veni la festival când a fost testată pozitiv, iar staffu-l ei a precizat că va călători doar dacă are acceptul medicilor.Toate cele patru filme în care joacă acrtița vor rula săptămâna viitoare. Primul pe listă este ”The French Dispatch” regizat de Wes Anderson, care va avea premiera luni.Urmează Deception (regia Arnaud Desplechin), The Story of My Wife (regia Ildiko Enyedi) și France (regia Bruno Dumont). Trei dintre acestea candidează pentru premiul Palme d'Or.De altfel, Seydoux a câșigat premiul pentru cea mai bună actriță în 2013, pentru rolul din La vie d'Adèle, alături de partenera sa din film Adèle Exarchopoulos.