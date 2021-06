Echipa filmului "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc" a primit trofeul Ursul de Aur, la Berlin

Radu Jude, regizorul filmului "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc", şi producătoarea Ada Solomon, au primit duminică seară, la Berlin, trofesul Ursul de Aur în cadrul Summer Special. Festivalul Internaţional de Film de la Berlin şi-a anunţat câştigătorii la începutul lunii martie, dar din cauza pandemiei a fost amânată decernarea premiilor.

Premiile celei de-a 71-a ediţii a Berlinalei au fost înmânate, pentru prima dată în aer liber, în monumentala zonă a Insulei Muzeelor din centrul istoric al capitalei Germaniei, scrie News.ro.

The bears are out and about today!



Today, at our grand #AwardsCeremony on the #MuseumIsland, the awards – including the #GoldenBear and #SilverBear – pass into the hands of the winners.



Stay tuned for lots of great insights!

"Ursul de Aur revine unui film care are acea calitate rară şi esenţială a unei lucrări de artă trainice. Captează pe ecran esenţa, mintea şi trupul, valorile şi carnea vie a momentului nostru prezent. Chiar în acest moment al existenţei umane. Face asta stârnind spiritul timpului, pălmuindu-l şi provocându-l la un duel. Şi, în timp ce face asta, provoacă şi acest prezent în cinema, agitând, cu aceeaşi mişcare de cameră, convenţiile noastre sociale şi cinematografice.

Este un film pe cât de elaborat, pe atât de nebunesc, inteligent şi copilăros, geometric şi dinamic, imprecis în cel mai bun mod. Atacă spectatorul, evocă dezacordul, dar nu lasă pe nimeni la o distanţă de siguranţă", a fost motivaţia juriului.

"Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, cu Katia Pascariu în rol principal, analizează raporturile dintre individ şi societate, având ca punct de plecare urmările pe care un clip porno de amatori, încărcat de o profesoară de şcoală generală pe un site specializat, le provoacă în viaţa acesteia.

"Lista câștigătorilor





Ursul de Argint - marele premiu al juriului a fost acordat producţiei "Guzen to sozo/ Wheel of Fortune and Fantasy” (Japonia), de Ryusuke Hamaguchi.





Ursul de Argint - premiul juriului a fost câştigat de documentarul "Herr Bachmann und seine Klasse/ Mr Bachmann and His Class” (Germania), de Maria Speth.





Pentru regie a fost premiat cu Ursul de Argint cineastul Dénes Nagy, pentru filmul de debut "Természetes fény/ Natural Light” (Ungaria, Letonia, Franţa, Germania).





Cea mai bună interpretare într-un rol principal a fost cea a lui Maren Eggert în "Ich bin dein Mensch/ I'm Your Man” (Germania), regizat de Maria Schrader.





Pentru rol secundar a fost premiată Lilla Kizlinger, pentru rolul din "Rengeteg - mindenhol látlak/ Forest - I See You Everywhere” (Ungaria), regizat de Bence Fliegauf.





Hong Sangsoo a primit Ursul de Argint pentru scenariul "Inteurodeoksyeon/ Introduction” (Coreea de Sud), film pe care l-a şi regizat.





Pentru extraordinara contribuţie artistică a fost premiat cu Ursul de Argint editorul Yibrán Asuad pentru montajul „Una película de policías” (Mexic), documentar regizat de Alonso Ruizpalacios.





Trofeele Berlinale Documentary Award şi cel pentru lungmetraj de debut au fost acordate duminică.





"The Scary of Sixty-First", de Dasha Nekrasova, a câştigat premiul pentru "cel mai bun lungmetraj de debut" la Berlin International Film Festival 2021. Filmul urmăreşte două femei care se mută într-un apartament din New York care i-a aparţinut infractorului sexual Jeffrey Epstein.





Alice Diop, regizoarea filmului "Nous"/ "We" a câştigat trofeul pentru "cel mai bun documentar".





Juriul Berlinalei a oferit o menţiune specială filmului "District Terminal", germano-iranian, regizat de Bardia Yadegari şi Ehsan Mirhosseini.





"The First 54 Years - An Abbreviated Manual for Military Occupation", regizat de Avi Mograbi, o privire critică despre ocuparea israeliană a Palestinei, relatată prin intermediul mărturiei unui soldat israelian, a primit o menţiune specială din partea juriului pentru documentar.