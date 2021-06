"May December" - Natalie Portman şi Julianne Moore, într-o nouă dramă regizată de Todd Haynes

Actriţele câştigătoare ale premiului Oscar Natalie Portman şi Julianne Moore vor juca în noua dramă a apreciatului regizor Todd Haynes, scrie Variety, potrivit News.ro.

"May December" spune povestea unei actriţe de la Hollywood (Portman) care călătoreşte pe coasta pitorească a statului Maine pentru a studia viaţa reală a unei femei (Moore) pe care este pregătită să o joace într-un film. Femeia în cauză a fost subiectul unui scandal în tabloide acum două decenii pentru că s-a căsătorit cu un bărbat cu 23 de ani mai tânăr. Pe măsură ce personajul lui Moore şi soţul ei se pregătesc să-şi trimită gemenele la facultate, dinamica familiei începe să se dezlănţuie în timpul observaţiilor din partea lui Portman.





Samy Burch scrie scenariul, bazat pe propria poveste şi Alex Mechanik. Proiectul va fi lansat pentru vânzări internaţionale prin Rocket Science de la Virtual Cannes Market de anul acesta.

Jessica Elbaum şi Will Ferrell de la Gloria Sanchez Productions ("Hustlers", "Booksmart", "Barb and Star Go to Vista Del Mar") şi Christine Vachon (“Shirley”) şi Pam Koffler de la Killer Films vor produce alături de Portman şi Sophie Mas sub casa de producţie MountainA.





Filmările sunt programate să înceapă în 2022.





Portman este de trei ori nominalizată la premiile Oscar şi a câştigat trofeul pentru "cea mai bună actriţă" în 2011 cu rolul din "Black Swan".





Moore a fost de cinci ori nominalizată la premiile Academiei americane de film şi a câştigat statueta la categoria "cea mai bună actriţă" în 2015 cu rolul din drama "Still Alice".





Natalie Portman And Julianne Moore To Star in Todd Haynes ‘May December’–Cannes Market https://t.co/uEVJBVpRyk — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 11, 2021