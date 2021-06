INTERVIU Stere Gulea face și Moromeții 3. Care este povestea și distribuția/ Ce buget are un film și cu cât sunt plătiți actorii de top

”După ce am făcut Moromeții I, mult timp am considerat că nu mai este cazul să mă mai gândesc la vreo continuare, până la momentul la care am decis să fac acel Moromeții 2. Văzând neasteptatul interes pe care filmul l-a stârnit - a fost o mare surpriză, pentru mine, în orice caz-, mai ales în rândul generațiilor tinere, unde nu credeam că filmul va avea ecou, am stat și m-am gândit dacă nu ar trebui să consacru un film genezei, cum s-a ajuns la Moromeții”, explică Stere Gulea.













filmare și editare video - Adi Iacob







Care este scenariul atunci? Ce legătură mai are cu Preda? Aproape totul, spune Stere Gulea







Cum se construiește bugetul unui film? De unde vin banii? Cât dă statul și cât e finanțare privată

Filmele românești, chiar și cele care aduc public mult în sală, precum Moromeții 2, nu aduc însă și un câștig pe măsură și nu depășesc decât arareori investiția. Singurele filme care au avut succes, în sensul bănesc, sunt filmele care au fost distribuite și în afară.











Un actor de talia lui Mălăele are cel puțin o mie de euro pe zi de filmare, dacă nu mai mult

Ce a însemnat pentru filmul românesc nominalizarea Colectiv la Oscar/ Care este situția filmului românesc

Din punct de vedere al publicității, Colectiv a intrat pe lista scurtă a Oscarului, ceea ce a fost un lucru bun. Noi nu am reușit până acum să luăm un Oscar, la categoria Film Străin, deși poate că unele filme meritau, spune Gulea.













”Este vorba de un scriitor, Marin Preda, aflat la început de carieră, autorul având la momentul în care a scris Moromeții 33-34 de ani. Apariția acestui roman în acele vremuri a fost un șoc. Am fost interesat de cum a reușit un scriitor, în acele condiții, într-o perioada extrem de dură, să se salveze fără a cădea în anonimat. Pentru că marea majoritate a ceea ce s-a produs în acea perioada, nu mai prezintă decât un interes documentar”.”În mod normal, există un producător. Dacă acesta agrează scenariul și este dispus să meargă mai departe, atunci există aceste concursuri de finanțare inițiate de Consiliul Național al Cinematografiei, care este un organism care poate finanța până la 49% din fonduri pe care le colectează din taxe de la publicitate, fonduri care nu sunt de la bugetul de stat, ci din zona mass-media. Restul de bani trebuie să vină fie din asocierea unei companii, fie a unui canal de televiziune, cum este cazul la Moromeții 2 unde regizorul a lucrat cu HBO, acesta devenind cofinanțator. S-au mai reușit cofinanțări pe la bănci, sau alte companii. Unele cu ajutor bănesc, altele prin servicii.”Pentru Moromeții 2, bugetul a fost unul mic, pentru un film de epocă. Asta s-a simțit în numărul de zile de filmare, explică regizorul. ”Cu cât numărul de zile este mai mic, cu atât este mai greu și mai stresant. În privința asta, nu pot spune că este o fericire. Au fost zile când filmam două sau trei secvențe, dar nu am avut încotro. Moromeții 2 trebuia să aibă un buget spre 2 milioane de euro, ori el a avut 1 milion spre 1,5 milioane de euro. Acest buget include post producția precum și promovarea.””În România nu se pot scoate bani din producerea unui film, chiar dacă este de succes. Poate ulterior, dacă este preluat de televiziuni, video on demand, etc., dar singura posibilitate este distribuirea în afară. După 1990, singurele filme românești care au avut succes financiar sunt cele care au avut distribuție în afară. Dacă nu mă înșel cred că singurul care a reușit acest lucru a fost ”4,3,2”, al lui Cristian Mungiu. A câștigat Palm d’Or, și în ziua de azi, un astfel de premiu însemnă mult.”Legat de cota unor actori români, din auzite vă spun, nu știu sigur, deoarece producătorul negociază, va pot spune că un actor de talia lui Horațiu Mălăele are cel puțin o mie de euro pe zi de filmare, dacă nu mai mult. La Moromeții 2, cred că a avut 24 sau 25 de zile de filmare, să zic că poate a luat 30 de mii de euro, ceea ce înseamnă foarte puțin. Vorbim despre un actor care are succes garantat, chiar pus într-o distribuție internațională”.Ce regizori i-au plăcut sau l-au inspirat? Fellini, Bergman, Jean Renoir și mulți alții.”Am avut șanse să întâlnesc oameni care m-au ajutat. Încă de la debut m-am bucurat de susținerea lui Toma Caragiu. Ulterior, oameni precum Liviu Ciulei, sau Lucian Pintilie, sau actori ca Rebengiuc, Gina Patrichi, Vasile Nițulescu, Dan Nuțu, Octavian Cotescu, m-au ajutat să debutez. Cu unii dintre ei am încheiat relații de prietenie reală, cum este cea cu Horațiu Mălăele, sau George Constantin, Gina Patrichi”.