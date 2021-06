VIDEO Serialul animat pentru copii "We The People", produs de Michelle şi Barack Obama, lansat de Netflix pe 4 iulie

Michelle şi Barack Obama au anunţat apariția trailerului serialului animat "We The People" pe care l-au produs pentru Netflix. Format din 10 episoade, acest program promovează educaţia civică, și urmează să apară pe Netflix pe 4 iulie, relatează News.ro.

Artişti precum H.E.R., Adam Lambert, Lin-Manuel Miranda, Bebe Rexha, Janelle Monáe şi poeta Amanda Gorman participă la acest proiect, pentru care vor interpreta compoziţii proprii, originale.

În aşteptarea lansării online a "We The People", programată pentru 4 iulie, a fost prezentat un trailer.

Michelle and I are excited to share our latest show from Higher Ground: We The People. Some of our favorite artists got together with amazing animators to remix civics—and the result is a lot better than what we had in school. Check it out on @Netflix this July 4. pic.twitter.com/PlsSyq5pgk