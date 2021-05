webPR: Acces gratuit la filme clasice și evenimente în cadrul Classy Film Festival

​Între 10-13 iunie 2021 are loc prima ediție Classy Film Festival, dedicat producțiilor clasice, cult și retro. Festivalul se desfășoară la Happy Cinema București, Happy Cinema Bacău și online, reunind o selecție de filme de neratat care au făcut istorie.



Timp de patru zile, bucură-te de filme semnate de mari regizori (Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Andrei Tarkovski, George Lucas) și de jocul unor mari actori (Audrey Hepburn, Gregory Peck, Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon).



Filmul care va deschide festivalul este Sunset Blvd. (1950), urmat la București de o discuție cu criticul de film Irina Margareta Nistor despre starurile golden age ale Hollywood-ului. Discuții speciale vor fi organizate și după proiecțiile 2001: A Space Odyssey (1968) cu Adrian Șonka, astronom și Vertigo (1958) cu Ileana Bîrsan, critic de film.

Accesul la proiecțiile din cinema este gratuit, în baza unei rezervări, în limita locurilor disponibile.





Sâmbătă, 12 iunie, după proiecția filmului Solaris (1972), cei pasionați de universul tarkovskian sunt invitați la evenimentul cu tema „Solaris: meditație despre om”, susținut de Dana Barangea. În cadrul acestei întâlniri vor fi aprofundate temele fundamentale pe care filmul le anunță, în contextul mai larg al întregii opere cinematografice tarkovskiene.



Duminică, 13 iunie, cei cărora le-a plăcut filmul Unora le palce jazz-ul, pot călători pe ritmuri de jazz până în epoca de aur a Hollywood-ului. Într-un ritm dinamic și vesel, vei învăța, împreună cu Vanda Ștefănescu, mișcări simple și elemente de bază ale stilului de dans care a revoluționat cinematografia începând cu anii ’20.

Nerăbdători să participați, puteți intra deja în atmosfera classy, vizionând spotul festivalului aici:

Festivalul se va desfășura și online între 10-13 iunie pe platforma de streaming Happy Cinema, unde vor putea fi vizionate gratuit cinci comedii clasice, My Man Godfrey (1936), His Girl Friday (1940), The Lady Eve (1941), To Be or Not to Be (1942), Big Deal on Madonna Street (1958).