webPR: HappyCinema deschide patru noi cinematografe în 2021 în România

​Operatorul HappyCinema anunță deschiderea a patru noi locații anul acesta. În luna iunie, Happy Cinema Vaslui în Silver Mall, în iulie Happy Cinema Botoșani în Uvertura Mall iar spre finalul anului 2021 se vor deschide Happy Cinema în Colosseum Mall București și Happy Cinema Slobozia în Ialomița Shopping Center. HappyCinema va opera 10 cinematografe până la finalul anului 2021.





"Chiar dacă pandemia ne-a afectat puternic și am avut o scădere drastică a veniturilor, nu am renunțat niciun moment la planurile de extindere pe care le aveam și am pregătit asiduu aceste noi deschideri.Într-un moment în care la nivel mondial există cinematografe care au închis definitiv ca urmare a crizei sanitare, ne simțim bucuroși să putem relua activitatea și chiar să inaugurăm noi locații pentru spectatorii din România. Vom oferi în continuare servicii de calitate la prețuri accesibile", declară Ecaterina Mateescu, administrator Happy Cinema.











În Vaslui vor fi 2 săli cu 150 locuri, în Botoșani 5 săli cu 440 locuri, în Colosseum Mall București 7 săli cu 650 locuri iar Slobozia va avea 2 săli cu 100 locuri. Toate cinematografele au un design modern și sunt dotate cu echipamente digitale de ultimă generație. Investițiile în noile locații se vor ridica la peste 2,5 milioane de euro.





HappyCinema este al doilea lanț de cineplexuri ca acoperire națională și este un brand construit cu un capital 100% românesc, fiind momentan prezent în București (Liberty Center), Focșani (Focșani Mall), Buzău (Galleria Mall Buzău), Alexandria (Winmarkt), Bistrița (Bistrița Retail Park) și Bacău (Hello Shopping Park). Odată cu deschiderea noilor locații, HappyCinema va aștepta publicul în 37 săli de cinema cu 4.051 locuri.