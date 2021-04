Regal de filme cu Marlon Brando, Liam Neeson și Seth Rogen la TNT

Între titlurile difuzate se află „A Streetcar Named Desire/ Un tramvai numit dorință”, trilogia „Hostel: Căminul ororilor”, comedia de acțiune „Pineapple Express: Afacere riscantă” și thrillere „Unknown/ Necunoscutul” și „Sniper: Legacy/ Lunetistul: Moștenirea”.Comedia de acțiune „3 Ninjas: Knuckle Up/ Ninja în vacanţă” (SUA, 1995) va fi difuzată pe 1 mai, de la ora 23:40. Filmul îi are în centru pe Rocky, Colt și Tum Tum, care pornesc într-o aventură interesantă pentru întreaga familie.Seth Rogen, James Franco şi Gary Cole sunt protagoniștii comediei de acțiune „Pineapple Express: Afacere riscantă” (SUA, 2008), difuzată pe 2 mai, de la ora 22:00. Un executor și dealerul lui de marijuana devin fugari după ce asistă la o crimă comisă de șeful traficanților.Thrillerul de acțiune „Unknown/ Necunoscutul” (UK, Germania, Franța, SUA, 2011), cu Liam Neeson şi Diane Kruger în rolurile principale, va putea fi urmărit în premieră pe 5 mai, de la ora 20:35.Când un bărbat se trezește din comă descoperă că identitatea i-a fost furată. El face echipă cu o tânără pentru a dovedi cine este.În noaptea de 8 spre 9 mai, de la ora 01:10, va fi difuzată prima parte a francizei horror „Hostel/ Hostel: Căminul ororilor” (SUA, 2006).Trei excursioniști pornesc spre un oraș din Slovacia care promite să le îndeplinească așteptările hedoniste, însă nu au nici cea mai vagă idee că acolo îi așteaptă iadul.Părțile a doua și a treia din serie vor fi difuzate în noaptea de 15 spre 16 mai, de la ora 00:45, respectiv în noaptea de 22 spre 23 mai, de la ora 02:20.Thrillerul „Sniper: Legacy/ Lunetistul: Moștenirea” (SUA, Bulgaria, 2014) pornește de la un asasin ale cărui ținte sunt lideri militari. Brandon Beckett află că una dintre ele este tatăl lui. Încearcă să dea de urma asasinului, află că tatăl lui nu este mort și își dă seama că superiorii îl folosesc ca momeală pentru a-l atrage pe mercenar. Filmul va fi difuzat pe 13 mai, de la ora 23:55.Pe 16 mai, de la ora 17:55, va avea premiera la TNT drama „A Streetcar Named Desire/ Um tramvai numit dorință” (SUA, 1951), cu Marlon Brando și Vivien Leigh, adaptare a piesei omonime scrise de Tennessee Williams.Tulburată, Blanche DuBois se mută la sora ei în New Orleans și este chinuită de cumnatul grosolan, în timp ce realitatea se năruie în jurul ei.Filmul horror „John Carpenter's Vampires/ Vampirii” (Japonia, SUA, 1998), cu James Woods, Daniel Baldwin și Sheryl Lee în distribuție, va putea fi vizionat pe 22 mai, de la ora 22:15.Un vânător de vampiri, care se recuperează dintr-o ambuscadă în care întreaga sa echipă a fost ucisă, trebuie să găsească o relicvă catolică. Dacă aceasta ajunge în mâinile vampirilor, le-ar permite să iasă în lumina zilei.Filmul de acțiune cu accente fantasy „Against the Dark/ Împotriva întunericului” (SUA, România, 2009), cu Steven Seagal în rol principal, va fi difuzat de TNT în noaptea de 22 spre 23 mai, de la ora 00:25.O echipă de justițiari formată din foști militari este condusă, într-o lume postapocaliptică, de un maestru Katana într-o misiune de masacru. Ținta lor sunt vampirii. Maestrul este singura speranță a supraviețuitorilor și el știe că singurul leac este execuția.