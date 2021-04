Comedii, animații, filme de acțiune și romantice în programul lunii mai la TNT

Primul weekend din lună este rezervat comediilor. Paisprezece lungmetraje, inclusiv integrala "Ice Age/ Epoca de gheață", pot fi urmărite, de Paște, la TNT.Programul de distracție începe sâmbătă, 1 mai, la ora 13:10, cu animația "Ice Age/ Epoca de gheață" (2002). Aventurile mamutului Manny, ale leneșului Syd și tigrului Diego vor continua de la 14:40, în "Meltdown/ Dezghețul" (2006).Celelalte două filme din franciza animată - „Dawn of the Dinosaurs/ Apariția dinozaurilor” (2009) și „Continental Drift/ Continente în derivă” (2012) - vor fi difuzate duminică, 2 mai, de la ora 13:05, respectiv 14:50.Pe 1 mai, de la ora 16:20, Robin Williams este protagonistul comediei „RV” (2006), a cărei acțiune are loc în Munții Colorado. Îi urmează, de la ora 18:20, „Hot Shots!/ Formidabilul” (1991), cu Charlie Sheen, parodie a lungmetrajului„Top Gun”. Continuarea va începe de la ora 20:00.Bruce Willis și Matthew Perry se înfruntă, pe 1 mai, de la ora 21:40, în „TheWhole Nine Yards/ Cât îmi dai ca să te împușc?” (2000), iar seara se va încheia cu „3 Ninjas: Knuckle Up/ Ninja în vacanță” (1995), difuzat de la ora 23:40.Duminică, 2 mai, de la ora 16:30, va fi difuzată comedia animată „Garfield” (2004), iar de la 18:00, „Robin Hood: Men in Tights/ Robin Hood: Bărbați în izmene” (1993), un pamflet la adresa personajului legendar.Will Ferrell și John C. Reilly sunt protagoniștii „Step Brothers/ Frați vitregi” (2008), de la ora 20:05, iar Seth Rogen, James Franco și Gary Cole se îmbarcă în „Pinneaple Express: Afacere riscantă” (2008), de la ora 21:55.Imediat după miezul nopții va fi difuzat „3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain/ Aventuri în parcul de distracții” (1998).În luna mai, serile de miercuri sunt dedicate filmelor „alese”, iar între protagoniști se numără Liam Neeson, Robin Williams, Robert de Niro și Julia Roberts.Pe 5 mai, de la ora 20:35, va fi difuzat „Unknown/ Necunoscutul” (2011), cu Liam Neeson și Diane Kruger în rolurile principale.Robin Williams și Robert De Niro joacă împreună în „Awakenings/ Revenire la viață” (1990), difuzat pe 12 mai, de la ora 20:40.Drama romantică „Eat Pray Love/ Mănâncă, roagă-te, iubește” (2010), cu Julia Roberts și Javier Bardem în distribuție, va putea fi urmărită pe 19 mai, de la ora 22:10.În ultima miercuri din lună, 26 mai, de la ora 20:15, va fi difuzat filmul de acțiune chinez „Warriors of Heaven and Earth/ Războinicii cerului și ai pământului”.De luni până vineri, pe parcursul lunii mai, vor fi difuzate câte două episoade din serialele clasice „Magnum PI” (de la ora 10:10), „Hercules: The Legendary Journeys” (de la ora 14:00), și „A-Team” ( de la ora 16:00).Vinerile la TNT sunt pline de acțiune. Pe 7 mai, de la ora 21:15, poate fi vizionat „Man on Fire/ Pus pe jar” (2004), cu Denzel Washington, Christopher Walken și Dakota Fanning.Jean-Claude Van Damme și Rob Schneider sunt protagoniștii thrillerului „Knock Off/ Afaceri necurate” (1998), difuzat de TNT pe 14 mai, de la ora 23:00.La miezul nopții, pe 21 mai, începe „Drive/ Cursa” (2011), cu Ryan Gosling, Carey Mulligan și Richard Cranston.Keanu Reeves și Forest Whitaker sunt „Street Kings/ Stăpânii străzilor” (2008), difuzat pe 28 mai, de la ora 23:00.