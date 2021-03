S-a lansat cea de a treia ediție a concursului de scenarii și pitch-uri de film - înscrieri până pe 15 mai 2021!

Cea de-a cincea ediție a AIFF va avea loc anul acesta între 18 și 24 iunie în București.Primele două ediții ale concursului de scenarii WSF au suscitat un mare interes în rândul pasionaților de film, numărul proiectelor înscrise fiind de ordinul sutelor. Concursul este deschis atât scenariștilor experimentați cât și celor aflați la debut. Proiectele câștigătoare sunt analizate în vederea intrării în producție. Nu se percepe taxă de înscriere.După ce la primele ediții scenariștilor li s-a cerut să scrie pentru Sebastian Stan, Anamaria Marinca sau Vlad Ivanov, anul acesta WSF invită cineaștii și scriitorii să propună idei și povești pentru publicul tânăr.Așa numita Generation Z stă la baza unor serii de mare succes internațional precum Euphoria, Normal People, Clique sau We Are Who We Are și a unor filme precum Booksmart, Lady Bird sau Men, Women or Children.Acum se lansează provocarea și pentru scenariștii de limba română să propună povești cu sau pentru acest public tânăr, identificat ca Generation Z. Concursul are în vedere două secțiuni: proiecte de mini-serie TV, cu povești structurate pe durata a 6 sau 8 episoade și filme de lungmetraj de ficțiune. Aplicatiile trebuie trimise la adresa info@cinemascop.eu iar data limită până la care acestea se primesc este 15 mai 2021.Participanții la concurs nu trebuie să aibă scenarii definitivate până la data aplicației ci să trimită o descriere succintă a poveștii (outline) de până la cinci pagini, precum și o scenă de conflict sau încărcătură emoțională din scenariu (maxim 3 scene sau aproximativ 5 pagini în Final Draft / orice software de formatat scenarii). Outline-urile pentru miniserie TV trebuie să aibă la bază o poveste inspirată de Generația Z în vreme ce, pentru proiectele de lung metraj de ficțiune vor fi luate în considerare și cele cu o tematică mai generală dar care, în opinia autorilor, s-ar adresa unui public tânăr.Un juriu format din echipa HBO, regizorul Cristian Mungiu, scenaristul Alexandru Baciu și Kira Hagi în calitate de ambasador al evenimentului, va analiza toate propunerile primite și va alege listă scurtă de proiecte finaliste care vor trece în etapa a doua a concursului.Autorii proiectelor aflate pe lista scurtă (între 5 și 10 proiecte) vor fi anunțați pe 18 iunie, în cadrul galei de deschidere a AIFF.Pe durata festivalului, între 18-24 iunie, participanții la concurs sunt invitați la o serie de workshop-uri de profil iar finaliștii vor beneficia de consilierea scenaristului Alex Baciu și a Ioaninei Pavel, TV producer, HBO Europe și vor lucra intensiv vreme de o săptămână la dezvoltarea proiectelor de miniserie TV sau film.La capătul acestui proces, HBO Europe va alege proiectele câștigătoare - a căror dezvoltare dorește să o sprijine în continuare. Câștigătorii vor fi anunțați public pe data de 24 iunie 2021 de către Kira Hagi la gala de închidere a American Independent Film Festival.Scenariștii proiectelor câștigătoare vor primi sprijin financiar și consiliere din partea HBO Europe și Asociația Cinemascop pentru dezvoltarea proiectelor până la faza de scenarii complete.Anul acesta, Ambasadoarea WSF este tânara actriță de film și teatru Kira Hagi. După ce a absolvit Academia de Film din New York în 2017, Kira a revenit în România și poate fi vazută acum în spectacole ale Teatrului Nottara din București și în producții independente. Kira Hagi și-a făcut debutul în cinema la vârsta de 17 ani în filmul București, te iubesc!. De atunci, a jucat în filme precum Între chin și amin de Toma Enache iar cel mai recent rol al ei a fost în filmul Căprioara de Bogdan George Apetri. „Știam de mult timp de competiția de scenarii made in Ro, în lumea noastră artistică se vorbește destul de mult despre asta, și cred că e o provocare extraordinară pentru scenariști dar și pentru cei care se află la prima lor încercare, de a-și pune la bataie imaginația și de a veni cu idei fresh pentru industria cinematografică autohtonă. Imaginați-vă cum m-am simțit când mi s-a propus să fiu amabasador al acestei competiții și când am primit brusc ocazia să pot citi, nu unul sau două, ci zeci de scenarii proaspete! Pentru o actriță, e Paradis! Le doresc mult succes celor care participă!“ declară Kira Hagi.Inițiat în 2017, American Independent Film Festival este un festival de film, cultură și lifestyle care își propune să folosească popularitatea cinematografului dar și a valorilor culturale promovate de acesta pentru a îndeplini obiective culturale, educative, umanitare si formative în rândurile unui public român în educația căruia aceste valori au un loc semnificativ.Toate încasările din bilete ale festivalului sunt donate unei cauze umanitare.Regulamentul concursului și alte detalii pe: http://filmedefestival.ro/wsf/regulament-de-concurs