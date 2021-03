VIDEO Filmul "colectiv” al lui Alexander Nanau, nominalizat la Oscar

Documentarul "colectiv”, regizat de Alexander Nanau, este primul film românesc nominalizat la premiile Oscar.

Lungmetrajul, cronică a primului an de după tragedia din clubul bucureştean Colectiv, a fost selectat la categoriile "cel mai bun lungmetraj documentar” şi "cel mai bun lungmetraj internaţional”, scrie News.ro.





La categoria documentar, au mai fost selectate "Crip Camp”, "The Mole Agent”, "My Octopus Teacher” şi „Time”.





La categoria lungmetraj internaţional, "colectiv” concurează cu "Another Round” (Danemarca), "Better Days” (Hong Kong), "The Man Who Sold His Skin” (Tunisia) şi "Quo Vadis, Aida?”(Bosnia şi Herţegovina, coproducţie cu participare românească).





Nominalizările pentru cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor Oscar sunt anunţate luni, într-o prezentare online, de actriţa şi producătoarea Priyanka Chopra Jonas ("The White Tiger”) şi de cântăreţul şi actorul Nick Jonas.





"colectiv” (România - Luxemburg), produs de Nanau şi Bianca Oana, a fost desemnat documentarul european al anului trecut, la a 33-a ediţie a premiilor Academiei Europene de Film, care a avut loc în luna decembrie.





Este un documentar observaţional care spune povestea primului an de după incendiul din clubul bucureştean Colectiv, care a dus la moartea a 64 de oameni. Filmul urmăreşte autorităţi şi jurnalişti, căutând să expună adevărul. Este un film despre sistem versus oameni, despre adevăr versus manipulare, despre interes personal versus interes public.





Documentarul, producţie HBO Europe scrisă de Alexander Nanau şi Antoaneta Opriş, a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneţia 2019, în afara competiţiei. Recent, între altele, a fost desemnat de National Society of Film Critics din SUA cel mai bun film într-o limbă străină, iar National Board of Review l-a inclus în top 5 al celor mai bune filme internaţionale.





"Filmul a avut şi înainte de pandemie un succes mare la public şi critică, dar, odată ce oamenii au realizat că realitatea din România pe care o văd este atât de aproape de societăţile lor, s-a bucurat de un succes ieşit din comun la presa internaţională, fiind, între timp, dat ca unul dintre cele mai bune din lume din anul 2020. Ceea ce ne ajută foarte mult pentru vizibilitate şi vom vedea mai departe cum se va traduce asta în sezonul premiilor din America”, declara Nanau într-un interviu acordat News.ro în luna decembrie.





Premiile Oscar vor fi decernate anul acesta pe 25 aprilie, într-o ceremonie ce va avea loc la Los Angeles.





În urmă cu o săptămână, filmul românesc a primit o nominalizare şi la premiile BAFTA, la categoria „cel mai bun documentar”. Aceste trofee vor fi acordate în weekendul 10 - 11 aprilie.





Alexander Nanau, director de imagine şi scenarist în vârstă de 41 de ani, a regizat patru lungmetraje documentare - „Peter Zadek inszeniert Peer Gynt” (2006), „Lumea văzută de Ion B.” (2009), „Toto şi surorile lui” (2014) şi „colectiv” (2019). Născut la Bucureşti, pe 18 mai 1979, el a studiat filmul la DFFB din Berlin şi a avut, în 2007, o bursă la Academia de Arte din capitala germană.