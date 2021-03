Un nou festival dedicat cinemaului contemporan de artă va avea loc la Iași la începutul lunii iunie

Potrivit organizatorilor, a debuta un nou festival de film după o perioadă de trauma globală nu este ușor, mai ales având în vedere că ultimul an ne-a constrâns să regândim nu doar relația noastră cu ceilalți cât și cu spațiul public și privat, dar și multe dintre conceptele cu care operam intuitiv, la nivel individual și social.Moldova Film Festival propune încă de la bun început o abordare curatorială ce pune, mai presus de toate, calitatea artistică a filmelor prezentate; proiecții care să nu fie atât cele mai recente lansări ori o selecție care să se remarce în primul rând prin cantitate, ci mai degrabă să dea publicului șansa de a lua contact cu lucrările unor cineaști internaționali contemporani care, până în momentul de față, nu au putut fi văzute în sala de cinematograf. Toate aceste filme vor gravita în jurul unui concept central, care va da și tema acestei ediții: Closing the Gap.Closing the Gap este o temă care, dincolo de relația sa directă cu sfârșitul pandemiei și, implicit, de reluarea contactului interuman în public (și nu numai), conține, în mod esențial, un mesaj al speranței: cel al unei lumi în care distanțele, golurile dintre oameni se vor putea micșora sau umple. Într-o propunere auto-reflexivă, selecția noastră de filme abordează, într-un fel sau altul, conceptul de distanță – poate cel mai marcant al anului 2020, și care, precum orice alt concept ce conține o problemă fundamentală, necesită în primul rând să fie examinat pentru a putea fi înțeles și, ulterior, rezolvat. Trasând diferite configurații aflate în continuă schimbare între personaje, situarea lor în lumea fizică și în societate, dar și prin apelul la diverse convenții, mijloace estetice și cinematografice, filmele pe care le propunem în cadrul ediției-fanion reprezintă o hartă informală a conceptului de distanță.Totodată, Moldova Film Festival deschide înscrierile de scurtmetraje românești care vor rula în competiția primei sale ediții. Dedicat cinemaului contemporan de artă, festivalul își propune să prezinte o selecție a celor mai bune scurtmetraje de artă realizate în ultimii doi ani de zile.Sunt eligibile pentru înscrieri filme de toate genurile (ficțiune, documentar, animație, etc.) a căror durată nu întrece 30 de minute realizate de către cineaști români. Întrucât în anul 2020 producția de film autohtonă a fost puternic afectată de către criza COVID-19, în mod excepțional, sunt eligibile și filme realizate pe durata anului 2019. Înscrierile sunt deschise până pe data de 7 aprilie 2021 și sunt disponibile prin intermediul website-ului oficial al Moldova Film Festival.Selecția oficială va fi publicată pe site-ul festivalului, iar autorii filmelor selectate vor fi invitați să participe la festival pentru discuții cu publicul.Programul complet al festivalului va fi anunțat la începutul lunii mai. Tot atunci vom comunica detalii privind accesarea filmelor și evenimentelor din cadrul festivalului.Moldova Film Festival este organizat de Common Ground și se va alătura celorlalte industrii creative prezente la Romanian Creative Week, care avea loc la Iași în aceeași perioadă, 2-6 iunie 2021.