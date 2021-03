Primele proiecții cinematografice la New York după un an / Cinefilii au fost nerăbdători

„Netflix este cool, dar nimic nu bate atmosfera unui cinematograf”, a declarat entuziasmat Thomas Levesque, care a venit să vadă „Raya și dragonul” la prima proiecție, la ora 11:00, la multiplexul AMC Empire, în Cartierul Times Square.Guvernatorul statului New York, unde teatrele au fost autorizate anterior să se redeschidă, a dat undă verde cinematografelor pentru o repornire vineri, cu limitare la maxim 25% din capacitatea sălii sau 50 de persoane. Teatrele din capitala culturală americană erau închise din 17 martie 2020 în urma unui decret al primarului, Bill de Blasio.„Până acum 25% mi se pare bine”, a spus Thomas Levesque, în vârstă de 28 de ani. „Dar îmi imaginez că vor mări procentul până în vară”.„Sunt atât de fericit”, a declarat și Roy Evans, care aștepta să vadă „Iuda și Mesia Negru” pe marele ecran. "Devenisem o larvă în fața televizorului meu de un an. (...) Nu e rău să te ridici puțin de pe scaunul tău."Actorul britanic Liam Neeson a fost anunțat la un cinematograf din Upper West Side pentru a-i întâmpina și a mulțumi personal primilor spectatori din New York pentru noul său film „Veteranul”. "Este o zi care trebuie marcată cu o piatră de hotar", a declarat el pentru revista Hollywood Reporter.Gigantul AMC, care și-a redeschis vineri cele 13 teatre din New York, a aplicat un protocol sanitar strict, cu curățarea încăperilor între fiecare vizionare și o ventilație îmbunătățită.„Am două măști, șervețele, gel hidroalcoolic. Am de toate!”, spune Cindy, în vârstă de șaizeci de ani, care a venit să vadă „Raya”, și care spune că nu se teme de transmiterea coronavirusului în cinematografe. „Am crezut că va exista un șir lung, dar îmi imaginez că oamenii sunt la serviciu”.La Angelika, în Greenwich Village, doar o mână de spectatori s-au prezentat la prima proiecție a filmului „Minari” sau „Nomadland” la scurt timp după ora 10 dimineața, potrivit lui Joel, un angajat care a refuzat să-și dea numele de familie. Dar nouă sesiuni au fost deja epuizate mai târziu în acea zi.Redeschiderea pieței din New York și perspectiva unei ridicări parțiale a restricțiilor în Los Angeles în câteva săptămâni „înseamnă că studiourile își vor putea menține filmele la program și nu le vor oferi direct în streaming”, a explicat la CNBC, Joseph Masher, președintele filialei din New York a Asociației Americane a Proprietarilor de Cinematograf (NATO).Dar, cu câteva rare excepții, cum ar fi „Godzilla vs Kong” la sfârșitul lunii martie, nu se așteaptă producții mari până în mai, cu „Black Widow”, „Cruella” și „Without a noise 2”.„Nu este mult de mâncat”, spune Andrew Elgart, care a decis să redeschidă doar unul dintre cele trei teatre independente în două săptămâni, doar în weekend. Ceilalți doi vor aștepta până la sfârșitul lunii.Mai multe cinematografe au rămas închise vineri, inclusiv Alamo Drafthouse, a cărei companie mamă a făcut faliment miercuri, sau cele din lanțul Regal, ale căror peste 500 de sucursale sunt închise de patru luni în toată țara.Andrew Elgart spune că nu a făcut calcule pentru a stabili dacă redeschiderea avea sens economic. „Cifrele nu înseamnă nimic până nu vin oamenii”, spune el. "Încercăm să facem lucrurile deschizând ușa. Vom vedea."