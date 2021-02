"colectiv", pe lista scurtă la OSCAR® 2021

Având ca obiectiv principal promovarea culturii românești în lume, Institutul Cultural Român s-a angajat în octombrie 2020 să sprijine concretizarea anunțului Centrului National al Cinematografiei, conforma căruia "colectiv" este propunerea României la premiile OSCAR® 2021.În acest context, Institutul Cultural Român a demarat susținerea promovării filmului la începutul lunii noiembrie 2020, când a devenit din ce în ce mai clar că documentarul „colectiv” are șanse mari să se impună. De la presa de specialitate, până la cea quality generalistă din SUA și chiar la celebra listă de filme recomandate de președintele Barack Obama, remarcile, criticile, prognozele și numeroasele premii foarte prestigioase acordate filmului au făcut din pelicula regizată de Alexander Nanau un candidat foarte puternic la premiile Oscar.Astfel, Institutul Cultural Român, prin Serviciul Marile Programe și ICR New York, are o colaborare strânsă și constantă cu echipa numeroasă de campanie a distribuitorilor Magnolia Pictures și Participant Media, prin care se derulează campania documentarului românesc la OSCAR® 2021, o operațiune complexă și costisitoare, care se desfășoară pe patru continente.Pe lângă implicarea propriu-zisă în campania pentru accederea pe listele scurte la Premiile Oscar, Institutul Cultural Român a promovat documentarul „colectiv” și prin alte reprezentanțe ale sale din străinătate, cum sunt ICR Londra, ICR Madrid și ICR Tel Aviv, care au inclus în programul lor evenimente speciale dedicate filmului.Intrarea propunerii României pe listele scurte ale secțiunilor OSCAR® 2021 „Cel mai bun lungmetraj internațional” și „Cel mai bun film documentar” este, implicit, un moment istoric pentru cinematografia românească și pentru cultura română în ansamblu. În acord cu misiunea sa, Institutul Cultural Român rămâne implicat și în continuare în campania pentru impunerea documentarului „colectiv” pe lista de nominalizări, care va fi anunțată în data de 15 martie 2021.