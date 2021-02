„Colectiv” de Alexander Nanau a fost desemnat cel mai bun documentar la London Critics' Circle Film Awards

Documentarul „colectiv”, coproducţie România-Luxemburg, regizată de Alexander Nanau, este prezintă eforturile comune depuse de medici, oficiali guvernamentali şi jurnalişti de investigaţie după incendiul din clubul Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie 2015.Pelicula „colectiv” a fost desemnată de Centrul Naţional al Cinematografiei drept propunerea României la premiile Oscar 2021, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internaţional”, anterior numită „Cel mai bun film străin”.Este prima oară când un documentar reprezintă propunerea României în competiţia pentru premiile Academiei de Film Americane. În plus, distribuitorii americani ai filmului, Magnolia Pictures şi Participant, vor înscrie „colectiv” şi la categoria „Cel mai bun documentar”.Duminică seară, filmele „Nomadland” şi „Saint Maud” au câştigat principalele trofee atribuite la cea de-a 41-a ediţie a galei London Critics' Circle Film Awards, obţinând fiecare trei premii.Lungmetrajul american „Nomadland” a fost desemnat filmul anului, protagonista sa, Frances McDormand a fost numită actriţa anului, iar scenarista şi regizoarea filmului, Chloe Zhao, s-a impus la categoria „scenaristul anului”.Filmul horror britanic „Saint Maud” a triumfat la categoriile „filmul britanico-irlandez al anului”, „actriţa britanico-irlandeză a anului” (Morfydd Clark) şi „cel mai bun cineast debutant britanico-irlandez” (Rose Glass).Chadwick Boseman a câştigat postum premiul categoriei „actorul anului” pentru interpretarea sa din filmul „Ma Rainey's Black Bottom”, iar Steve McQueen a fost desemnat regizorul anului pentru serialul său antologie „Small Axe”.Riz Ahmed a fost numit actorul britanico-irlandez al anului datorită rolurilor jucate în „Sound of Metal” şi „Mogul Mowgli”, iar scurtmetrajul pe care l-a scris, produs şi în care a fost protagonist, „The Long Goodbye”, regizat de Aniel Karia, a fost desemnat cel mai bun scurtmetraj britanico-irlandez.Cel mai bun film străin din 2020 a fost desemnat lungmetrajul danez „Another Round”, regizat de Thomas Vinterberg. Ceremonia a fost organizată duminică seară şi difuzată pe canalul de YouTube al London Critics' Circle.Premiile au fost anunţate de membrii acestei organizaţii, iar gala a inclus înregistrări video cu mesaje de mulţumire din partea câştigătorilor.O gală în format fizic, cu participarea nominalizaţilor şi a învingătorilor, este programată în a doua jumătate a acestui an.