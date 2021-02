Filmul Another Round / Încă un rând - nominalizat la Globurile de Aur 2021

Alături de Mads Mikkelsen, Thomas Vinterberg îi aduce pe marile ecrane pe Thomas Bo Larsen și Lars Ranthe (”The Hunt”), dar și pe Magnus Millang (”The Commune”, ”The Command”). Cei 4 joacă rolurile unui grup de prieteni, profesori de liceu plictisiți, care își propun să afle dacă viețile lor se pot îmbunătăți prin menținerea unui nivel constant de... alcool în sânge. Dacă Churchill a câștigat al Doilea Război Mondial înconjurat de aburii alcoolului, cine știe ce pot face câteva picături pentru ei și pentru elevii lor?









În decembrie 2020, ”Another Round / Încă un rând” a fost marele câștigător la ”European Film Awards” unde a obținut trofeele pentru ”Cel mai bun film”, ”Cel mai bun regizor” (Thomas Vinterberg), ”Cel mai bun actor” (Mads Mikkelsen), ”Cel mai bun scenariu” (Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm).

În ciuda unui an pandemic, filmul a fost un succes de public în țări precum Danemarca, Franța, sau Rusia, țări unde cinematografele au fost deschise. În funcţie de situaţia epidemiologică şi de numărul de cinematografe deschise, filmul va rula pe ecranele din România începând cu luna martie, distribuit de Bad Unicorn. "Another Round / Încă un rând" a fost lansat internațional în cadrul celei de-a 73-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes.