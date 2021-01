Tiger, HBO Go: Un documentar despre mărirea și decăderea celui mai bun jucător de golf din toate timpurile. Dar nu numai

Relația tată-fiu și primele semnale clare de traumă

O poveste tragică și o concluzie pozitivă

Te-ai întrebat vreodată câte terenuri de golf sunt în România? Puțin probabil, dar uite răspunsul: sunt opt terenuri de golf în țară. Cinci în Transilvania, două în Prahova și unul în București. E o informație de trivia, pe care o poți folosi peste 6 luni sau 6 ani când o să te vezi din nou cu prietenii la bar.În rest, nu cred că o să te ajute cu ceva. Apropo de baruri, sunt mai multe cluburi de darts în România, dar câți au auzit de Phil „The Power” Taylor, cel mai bun jucător de săgeți din toate timpurile?În schimb, Tiger Woods, regele golfului, e cunoscut în toată lumea, inclusiv la noi. De ce? În primul rând pentru că e american, ceea ce înseamnă că e promovat masiv în filme, emisiuni, seriale și pe YouTube. Pe lângă asta, omul lovește impecabil mingea cu crosa și a câștigat foarte multe turnee prestigioase la o vârstă fragedă.Tiger Woods e faimos și datorită activităților lui din afara terenului de golf. A avut o viață plină de controverse, la fel ca mulți alți atleți care au ajuns în vârf și nu au rezistat acolo. Societatea e obsedată de indivizii ăștia care ating apogeul într-un domeniu, sparg recorduri și apoi își distrug cariera. Cu toate că am auzit și văzut povestea asta de o mie de ori, niciodată nu strică să mai vedem un amărât care le-a avut pe toate și a rămas cu sute de milioane de dolari în bancă.Despre asta e vorba și în documentarul „Tiger”, realizat de HBO Go, care prezintă copilăria, ascensiunea și căderea spectaculoasă a celui mai cunoscut jucător de golf din toate timpurile. E plin cu imagini de arhivă, interviuri cu prieteni de familie, foste iubite și jurnaliști dubioși care se excită când văd lacrimile nefericitului.Prima parte a apărut săptămâna trecută. Pe 18 ianuarie va fi partea a doua a documentarului și o să aflăm concluzia. Uite la ce trebuie să te aștepți de la continuarea documentarului:Înainte să vorbim despre partea a doua, trebuie să reamintesc ce s-a întâmplat în primul documentar, pentru context. Tiger Woods joacă golf de la vârsta de doi ani. Așa începe documentarul, cu o înregistrare video în care micuțul lovește niște mingi cu crosa pentru amuzamentul telespectatorilor.A jucat golf înainte să cunoască limba engleză. Tatăl său, Earl Woods, un fost locotenent-colonel, l-a învățat tot ce știe. Era obsedat de golf și visul său a fost să-și vadă copilul pe primul loc în ierarhia celor mai buni jucători. Asta a însemnat o viață întreagă de antrenamente și sacrificii.Sunt scene cu ei care-ți amintesc de relația lui Michael Jackson cu tatăl său. Ceva la marginea abuzului. Diferența e că Tiger l-a iubit întotdeauna pe cel care i-a dat viață și a copiat absolut tot ce făcea. Și aici nu mă refer doar la tehnica de lovire a mingii cu crosa driver.Earl Woods a fost un afemeiat. Nici măcar nu încerca să ascundă treaba asta. Un prieten de familie a povestit cum Earl flirta cu alte femei de față cu Tiger Woods. După o scurtă conversație mergea cu ea într-o rulotă parcată aproape de terenul de golf. Era atras în special de femeile blonde, o preferință pe care o va moșteni și Tiger.Cea mai interesantă poveste din primul documentar e despre prima lui prietenă și modul în care s-a despărțit de ea. După o ceartă uriașă cu părinții, i-a trimis o scrisoare în care o acuză că l-a manipulat. Asta s-a întâmplat la scurt timp după ce i-a zis că vrea să se căsătorească cu ea.Părinții i-au controlat fiecare mișcare. Fără influența asta patologică probabil Tiger nu ar fi câștigat turnee pe bandă rulantă. Reversul medaliei e o traumă care l-a urmărit pe tot parcursul vieții.Prima parte se termină cu o femeie care seamănă pe Melania Trump, dar cu mai multe operații estetice, gata să ne dea pe spate cu informații din dormitor. Pare că are ceva interesant de zis. Da, e scoasă în evidență în partea a doua, dar nu despre ea e vorba. Nici măcar despre aventura ei cu sportivul.E despre viața lui Tiger Woods după moartea lui Earl. E un eveniment care a dat naștere la o serie de decizii greșite. Tiger Woods a fost, timp de foarte mulți ani, cel mai bine plătit sportiv din lume. Peste Michael Jordan, Mike Tyson sau Michael Schumacher. Majoritatea banilor veneau din contracte de sponsorizare.Toate companiile voiau să fie asociate cu regele golfului. Îl plăteau cu căruțe de bani, ceea ce l-a transformat pe Tiger Woods din rege în Dumnezeu. A crezut că poate face orice.A început să meargă în Las Vegas, să frecventeze cluburile de noapte împreună cu Michael Jordan și Charles Barkley și să aibă relații cu diferite femei. Nu erau doar partenere de sex. A dezvoltat relații amoroase cu multe dintre ele, în timp ce soția lui schimba scutece.În documentar aflăm că Tiger Woods a trăit cel puțin trei vieți diferite în același timp. Era un familist convins, un sportiv de performanță și un om cu o slăbiciune pentru sexul frumos. Băiatul lui tata. Toate s-au spart în capul lui, evident, nu poți duce stilul ăsta de viață fără consecințe. Mai ales dacă ești unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din lume și toți jurnaliștii stau după tine.Soția l-a părăsit, sponsorii s-au retras, fanii l-au criticat. Pe lângă toate astea, l-a părăsit și corpul. A avut din ce în ce mai multe probleme fizice, nu putea să țină crosa în mâini, care a dus la o dependență de analgezice. În mod surprinzător, documentarul are un final fericit, pe care merită să-l vezi.Ultimele zece minute nu șterg ani întregi de desfrâu, dar orice om merită iertare. În special dacă vorbim despre Tiger Woods, un om care și-a iubit necondiționat tatăl, motivul principal pentru succesul din sport și eșecurile din viața personală. Un om care a popularizat unul dintre cele mai exclusiviste sporturi din lume. Îi știi numele, acum e momentul să-i afli și povestea.