​Rusia nu este "făcută pentru capitalism", crede regizorul rus Andrei Koncealovski

În acest film, regizorul de 83 de ani relatează căutarea disperată a unei mame, comunistă convinsă, veterană a celui de-al Doilea Război Mondial și membră a Partidului, a fiicei sale, dispărută după tiruri cu arme de foc care au vizat o mulțime de muncitori care protestau."Dear Comrades !" abordează "ambivalența vieții" cu ajutorul unei "femei foarte puternice, care este stalinistă, foarte pură, (...) care crede în comunism", și dificultatea sa de a "înțelege că viața este mai complexă", explică celebrul regizor.Filmul, susținut de ministerul rus al culturii, povestește crimele de la Novocerkask unde, în 1 iunie 1962, 5.000 de muncitori au ieșit pe străzi pentru a protesta față de creșterea prețurilor și reducerea salariilor.Armata și KGB au ucis 26 de persoane și au rănit alte 87. Șapte lideri ai mișcării au fost executați. Orice informație legată de această represiune sângeroasă au rămas secrete până la sfârșitul anilor 1980, cu puțin timp înainte de dezintegrarea URSS, la sfârșitul lui 1991.Subiectul "poate părea foarte actual dar sincer nu aceasta a fost intenția mea. Nu-mi pasă, ce mă interesează sunt personajele mele", asigură regizorul, multiplu premiat la Cannes și la Veneția. "Dacă întrebați un compozitor de ce scrie o simfonie acum, vă va răspunde +Du-te dracului!+. Răspunsul este același pentru mine".Filmul este un "basm (despre) personaje care sunt și bune și rele în același timp", a adăugat Koncealovski, care și-a afișat în ultimii ani proximitatea cu Vladimir Putin, afirmând că nicio "considerație politică" nu a guvernat alegerea sa de a filma.Filmul, în alb-negru și în formatul 4/3, pentru a recrea atmosfera epocii, arată răspunderea autorităților sovietice față de acest masacru și modul în care s-a făcut totul pentru a ascunde realitatea: gudron vărsat în aceeași seară pe străzi, pentru a ascunde sângele, angajamente de confidențialitate semnate sub pedeapsa cu moartea ...În același timp, regizorul care este fiul poetului Serghei Mihalkov, autorul versurilor imnului URSS, și fratele mai mare al regizorului Nikita Mihalkov, insistă asupra ambivalenței personajelor sale. Cum este un agent KGB care nu se supune ordinelor pentru a ajuta femeia în căutarea sa."Mulți comuniști erau foarte idealiști, fără nicio idee despre modul în care lucrurile ar putea evolua" în timp, continuă cineastul."Majoritatea oamenilor care au trăit sub regimul sovietic credeau că vor crea ceva foarte special și bun pentru umanitate", adaugă actrița principala, care este și soția regizorului, Iulia Visoțkaia."Au fost lucruri bune și lucruri teribile. Cine suntem noi să judecăm? Îmi fac doar munca mea de actriță", a adăugat ea.Andrei Koncealovski, revenit în Rusia să filmeze după o carieră americană, a semnat mai mult de 20 de lung metraje, printre care "Runaway Train", "Poștașul" sau "Paradis". Este decanul competiției pentru Leul de Aur, la aproape 60 de ani de la prima sa apariție la prestigiosul festival."Acești ultimi treizeci de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice au dovedit într-un anumit sens că mentalitatea rusă nu este făcută pentru piața liberă sau pentru capitalism", crede el.În opinia sa, comunismul în Rusia a permis ca "lăcomia să fie controlată de stat". "Societatea care va veni va fi o societate unde lăcomia va fi sub control și suprimată. E socialismul", mai spune el.