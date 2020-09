Premiile Oscar - Noi reguli la categoria "cel mai bun film": "Deschiderea trebuie să fie mai mare pentru a reflecta populaţia globală diversă"

Academia americană de film (AMPAS) a anunţat miercuri noi reguli privind diversitatea şi incluziunea pentru ca o producţie să fie eligibilă la categoria "cel mai bun film” a premiilor Oscar.

Pentru ca o producţie să fie luată în considerare pentru categoria "cel mai bun film” trebuie să îndeplinească criterii care sunt incluse în două din patru norme: Standard A "Onscreen Representation, Themes and Narratives”, Standard B "Creative Leadership and Project Team”, Standard C "Industry Access and Opportunities” şi Standard D "Audience Development”.





Fiecare normă are criterii care cer includerea persoanelor din grupuri subreprezentate, precum femeile, persoane din grupuri etnice sau rasiale subreprezentate, din comunitatea LGBTQ+ şi persoane cu dizabilităţi fizice şi cognitive, scrie News.ro





De exemplu, Standard A prevede ca cel puţin unul dintre actorii principali sau secundari să aparţină unui grup etnic sau rasial minoritar; distribuţia trebuie să fie formată în proporţie de 30% din actori din cel puţin două grupuri subreprezentate; şi/sau tema principală să fie centrată pe un grup subreprezentat.





Pentru galele Oscar din 2022 şi 2023, un film va fi înscris împreună cu un formular confidenţial Academy Inclusion Standards, deşi îndeplinirea plafonului de incluziune nu va fi cerută până în 2024, la a 96-a ceremonie.





Până acum, aceasta este singura categorie a premiilor Oscar la care se aplică noile norme.





Preşedintele AMPAS, David Rubin, şi CEO-ul Academiei, Dawn Hudson, au transmis: "Deschiderea trebuie să fie mai mare pentru a reflecta populaţia globală diversă atât în crearea filmelor, cât şi în ceea ce priveşte publicul. Academia şi-a luat angajamentul de a juca un rol vital în sprijinirea acestui lucru să devină realitate”.





Noile norme au fost întocmite de un grup de lucru condus de guvernatorii Academiei DeVon Franklin şi Jim Gianopulos. A fost folosit un model inspirat de British Film Institute Diversity Standards, folosit pentru eligibilitatea privind finanţarea şi pentru anumite categorii ale premiilor BAFTA, iar AMPAS s-a consultat şi cu Sindicatul producătorilor americani (Producers Guild of America).