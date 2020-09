webPR: Ce filme vezi în septembrie la cinema în condiții de siguranță

În luna septembrie, printre producțiile mult așteptate care vor rula pe marele ecran se numără Tenet, The New Mutants, Mulan și După ce ne-am certat.

Nu lipsește nici conținutul alternativ, cu documentare precum Gauguin de la Galeria Națională Londoneză (din 11 septembrie 2020) și Secret Impressionists (din 25 septembrie 2020).



Pentru fanii BTS, Happy Cinema aduce un nou film-concert de senzație pe marele ecran. BTS: Break The Silence va rula pe 24, 26 și 27 septembrie 2020. De asemenea, Happy Cinema va difuza și Riverdance – A 25-a Aniversare, Jonas Kaufmann – My Vienna și Elvis: That's the Way It Is. Pentru detalii despre program, accesați happycinema.ro