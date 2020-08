Premiile competiției de film documentar a Festivalului de Film și Istorii Râșnov 2020

A 12-a ediție a Festivalului de Film și Istorii Râșnov 2020 s-a încheiat duminică seara cu proiecția filmului „Trădătorul / Il traditore” (regia Marco Bellocchio). De-a lungul celor 10 zile de festival, peste 4000 de spectatori au asistat fizic și peste 20.000 online la cele 16 de dezbateri, 29 de filme și 10 concerte desfășurate la Centrul Schubz, Piața Unirii și Cetatea Râșnov.





Premiul juriului de profesioniști al competiției de film documentar FFIR 2020, condus de cineastul francez Pierre Henri-Deleau alături de Irina Margareta Nistor și Șerban Georgescu, a fost câștigat de pelicula franceză „Vie et Destin du Livre Noir” în regia lui Guillaume Ribot pentru complexitatea și echilibrul abordării unui subiect foarte puțin cunoscut publicului larg și istoricilor. Premiul juriului de liceeni a revenit producției românești „Acasă, My Home”, regizată de Radu Ciorniciuc și produsă de Monica Lăzurean-Gorgan.





De asemenea, juriul profesionist a decis acordarea a două mențiuni speciale pentru filmul finlandez „Colombia In My Arms” în regia lui Jenni Kivistö și Jussi Rastas și pentru filmul polonez „The Case of Johanna Langefeld” în regia lui Władysław Jurków și Gerburg Rohde-Dahl. Pornind de la titlul puternic cu dublu înțeles și continuând cu imaginea și montajul care îți dezvăluie povestea chiar și cu sonorul dat la minim, „Colombia In My Arms” ne apropie organic de o poveste pe care o știm doar de la știri. O pace la nivel declarativ nu e suficientă, iar diferența între clasele sociale va fi estompată doar prin dialog. Lucru valabil nu doar în Columbia, dar și în SUA, Belarus, Ucraina și de ce nu poate chiar în România. Filmul polonez vine în schimb cu o nuantă de umanitate și curaj pe o temă foarte cunoscută despre Al Doilea Război Mondial, lagărele morții.





Dezbaterile au abordat subiecte foarte diverse și de actualitate printre care: Reevaluări și reflecții despre viitorul Europei; Germanii din România după al Doilea Război Mondial; Trianon 1920; 23 august 1944 - între realitate și mistificare; Libertatea presei în perioade de criză; Justiția de tranziție și evoluția României în post-comunism; Future of Conflict; Cum arată cinematograful viitorului?; Ce și cum învață învingătorii!; Ciuma la români. De la imaginarul satului la instituția carantinei ș.a.







Înregistrări video din cadrul dezbaterilor pot fi urmărite pe www.facebook.com/filmsiistoriirasnov/





Peste 50 de invitați speciali au participat la dezbaterile din cadrul Râșnov Debate Society printre care amintim pe Paul McGarry (Ambasador al Irlandei în România), Roelof Sander van Ees (Ambasador al Ţărilor de Jos în România), Adrian Cioroianu (istoric si Ambasador la UNESCO), Joachim Umlauf (director Goethe Institut, București), Hannelore Baier (ziarist), Ionuț Gherasim (președinte executiv Fundația Corneliu Coposu), Antonio Momoc (Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării), Dan Voinea (gen. magistrat), Vlad Mixich (Health Observatory Romania), Adrian Păduraru (actor), Manfred Berg (profesor Universitatea Heidelberg), Lucian Ciolan (Universitatea din București) ș.a.Festivalul de Film și Istorii Râșnov este un eveniment certificat Europe for Festivals, Festivals for Europe și Eveniment Responsabil, organizat de Primăria Râșnov, Asociația Mioritics și Asociația Râșnov Society.