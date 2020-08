Cinci filme intra in competitia BIFF 2020

Cinci filme îşi vor disputa Marele Premiu, Premiul pentru Regie și Premiul pentru Scenariu, în cadrul competiției internaționale a Bucharest International Film Festival 2020. Cea de-a XVI-a ediție a Bucharest International Film Festival se va desfășura exclusiv în locații outdoor - Cinema Muzeul Țăranului Român, Grădina cu Filme - Cinema & More a Creart din București și Opera Comică pentru Copii - în perioada 27 august - 3 septembrie.











Beanpole, Rusia, 2019





Jazzy MisFits, Coreea de Sud, 2019





The Woman Who Ran, Coreea de Sud, 2019

Hong Sang-soo revine la Berlinale, în 2020, cu filmul „The Woman Who Ran” și obține Ursul de Argint - pentru „cea mai bună regie”. În epoca dominată de conaționalul său Bong Joon-ho, Hong Sang-soo propune un film fermecător, cu personaje nevrotice și sofisticate. Filmul este construit sub forma unui triptic, personajul principal fiind actrița Kim Min-hee (Gam-hee), colaboratoarea lui Hong Sang-soo, cunoscută publicului pentru roluri de excepție:



„Slujnica”, în regia lui Park Chan-wook, sau „Grass”, în regia aceluiași Hong Sang-soo.





Corpus Christi, Polonia, 2019







, România-Franța-Belgia, 2018Cel mai recent film semnat de regizoarea Anca Damian este o co-producție România-Franța-Belgia. “Călătoria fantastică a Maronei” a pătruns în inimile celor care l-au văzut, impresionați atât de stilurile de animație îmbinate într-o manieră inedită, cât și de povestea captivantă a protagonistei. O cățelușă trece pe la mai multe familii, trăieşte întâmplări triste și mai puţin triste. Își trăiește fericirea „invers ca la oamenii ce vor mereu altceva decât ce au”. „Ei numesc asta a visa. Eu numesc asta a nu ști să fii fericit”, spune Marona și ne învață și pe noi acest lucru pe tot parcursul filmului: să trăim bucuria ca pe o magie ce transformă fiecare pas făcut în viață într-un câștig pentru inimă.În acest film se contopesc mai multe stiluri de animaţie ce scot în evidență fantezia, imaginația și povestea.Cel mai recent film al lui Kantemir Balagov “Beanpole” a avut premiera la Festivalul de la Cannes 2019, în secțiunea care l-a consacrat “Un Certain Regard”. În 2017, Kantemir Balagov se lansa la Cannes cu filmul “Tesnota”, câștigând Premiul FIPRESCI și premiul secțiunii “Un Certain Regard”. În același an “Tesnota/ Closeness” obținea Marele Premiu la Bucharest International Film Festival.Acțiunea filmului se petrece la Leningrad, în anul 1945. Într-un oraș devastat și mutilat, două prietene Masha și Iya caută să supraviețuiască, și, într-un fel, reușesc. Beanpole este o dramă istorică prin care regizorul de numai 29 de ani se reafirmă și se impune din nou între cineaștii contemporani, care au și vor avea un cuvânt de spus în viitorul acestei arte.„Jazzy MisFits” este debutul tânărului regizor sud-coreean, Yeon-woo Nam. Filmul prezintă povestea unei tinere cântărețe care își regăsește mama. Cele două pleacă împreună în căutarea surorii mai mici a cântăreței, dispărută fără urmă, cu banii familiei.Pentru prima data singură, fără soțul ei, Gam-hee pornește într-o călătorie în care va întâlni bărbați enervanți și trei femei sofisticate. Lumea personală a protagonistei se va schimba radical.Regizat de Jan Komasa, prezentat la Festivalul de la Veneția (2019) și nominalizat la premiile Oscar “pentru cel mai bun film într-o limbă străină”, “Corpus Christi” este povestea unui fost condamnat care dorește să se înscrie la seminar și să devină preot după ce este eliberat. Însă, societatea nu îi permite.Bartosz Bielenia, cel care îl interpretează pe Daniel, a obținut premiul Silver Hugo pentru rolul lui Daniel la Festivalul Internațional de Film de la Chicago.Biletele vor putea fi achiziționate în curând de pe eventbook.ro.În vederea desfășurării evenimentului în condiții de siguranță, BIFF va implementa normele stabilite de autorități și apelează la cooperarea și înțelegere din partea participanților la festival.Pe site-ul BIFF și pe pagina de Facebook găsești toate informațiile actualizate despre invitați, parteneri, selecție și program.Festivalul este organizat de Fundația Charta, sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale, Principele Radu al României.BIFF este un proiect cultural finanțat prin Ministerul Culturii. Festivalul este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii, al Institutului Cultural Român și al Centrului Național al Cinematografiei.