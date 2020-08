Castigatorii Festivalului ANONIMUL 2020

Publicul Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL a decis sâmbătă, 15 august, prin vot electronic, câștigătorii celei de-a 17-a ediții: Premiul Publicului pentru Cel mai bun scurtmetraj românesc, în valoare de 1.000 de Euro, oferit de DACIN-SARA, a fost acordat filmului ÎN NOAPTE, regizat de Ana Pasti, în timp ce Premiul Publicului pentru Cel mai bun scurtmetraj străin, în valoare de 1.000 de Euro oferit de UCIN, a mers către LEAVE OF ABSENCE, regizat de Anton Sazonov (Rusia).KAIMOS, regizat de Sarra Tsorakidis, este scurtmetrajul căruia anul acesta Fundația ANONIMUL i-a acordat Premiul Ovidiu Bose Paștină, în valoare de 1.000 de Euro.Cea de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL, care a avut loc în perioada 12 - 16 august la Sfântu Gheorghe, Delta Dunării, a reunit în selecția competiției de scurmetrametraj românesc 9 titluri, iar competiția de scurtmetraj internațional 10 filme din Iran, SUA, Danemarca, Vietnam, Polonia, Rusia, Singapore, Spania şi Lituania. Selecția ambelor competiții a fost realizată de criticul de film Ionuț Mareș.Programul festivalului a fost completat cu cele mai noi lungmetraje de ficțiune și documentare românești, filme care încă nu au fost lansate în cinematografe, cum sunt MALMKROG al lui Cristi Puiu și ACASĂ, în regia lui Radu Ciorniciuc, filme ale căror premiere au fost amânate la instaurarea stării de urgență din primăvara acestui an, precum 5 MINUTE, în regia lui Dan Chișu și IVANA CEA GROAZNICĂ, în regia Ivanei Mladenović, sau filme apreciate de public și în marile festivaluri internaționale precum COLECTIV, documentarul lui Alexander Nanau.Spectatorii ANONIMUL IIFF au putut vedea în premiră națională, în deschiderea festivalului, THE FATHER, debutul în lungmetraj al dramaturgului Florian Zeller, cu Anthony Hopkins și Olivia Colman, care a beneficiat doar de premiera internațională la Sundance, și care urmează să intre în cinematografele din întreaga lume atunci când acestea se vor redeschide.Ediția din acest an a festivalului s-a desfășurat în condiții speciale, impuse de pandemie, cu un număr restrâns de spectatori la fiecare proiecție, și măsuri de distanțare fizică. Printre invitații speciali ai evenimentului s-au numărat regizorul Dan Chișu, actrița Diana Cavallioti, producătoarea Anamaria Antoci, jurnalista de investigație Mirela Neag, precum și realizatorii scurtmetrajelor românești: Alina Șerban, Ana Pasti, Andrei Răuțu, Claudiu Mitcu, Lucia Chicoș, Sarra Tsorakidis, și actorul Cristian Robe. Prezentatorul celei de-a 17-a ediții ANONIMUL IIFF a fost actorul și muzicianul Alex Ștefănescu.