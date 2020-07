Documentarul "Totul nu va fi bine" va avea premiera mondială la TIFF

Foto: Hi Film Productions

Scenariul și regia sunt semnate de Adrian Pîrvu și Helena Maksyom, montajul a fost realizat de Alexandru Radu și Vladimir Gojun, imaginea: Denis Melnik, Radu Gorgos, Adrian Pîrvu, Helena Maksyom. Ioan Filip și Dan-Ștefan Rucăreanu semnează sunetul. Producători sunt Alexandru Solomon și Ada Solomon. Coproducători: Olena Yershova, Adrian Pîrvu, Andrii Yashchyshyn.









Documentarul de debut „Totul nu va fi bine”, în regia lui Adrian Pîrvu și Helena Maksyom, va avea premiera mondială în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania, în secțiunea „Zilele Filmului Românesc”.Evenimentul, ajuns la cea de-a XIX-a ediție, va avea loc anul acesta între 31 iulie - 9 august, la Cluj-Napoca.“Totul nu va fi bine”, un road-movie în care un regizor pe jumătate nevăzător încearcă să descopere efectele Cernobîlului asupra sa, va fi lansat în cinematografele în aer liber din 7 august 2020, filmul fiind distribuit de microFILM.În călătoria lor, Adrian și Helena cunosc oameni afectați de dezastrul nuclear petrecut în 1986, iar pe măsură ce descoperă impactul Cernobîlului asupra unei întregi generații, problemele lor de sănătate se agravează și le complică planurile.Adrian Pîrvu s-a născut în anul dezastrului de la Cernobîl. Mama lui a crezut că glaucomul și orbirea parțială ale lui Adrian au fost cauzate de vizita ei în Ucraina, pe când era însărcinată în 6 luni. Are aproape 30 de ani – e singur și debusolat. După ce mama îi prezintă povestea nașterii sale, decide să plece în Ucraina să facă un film despre cei afectați de dezastru și să găsească o cale de împăcare cu sine. În Kiev o întâlnește pe Helena, crescută în țara grav afectată de accidentul nuclear și devine partenera lui Adrian în realizarea documentarului.Helena Maksyom a absolvit Universitatea de Aviație din Kiev și are un Master în “Ecologie și protecția mediului înconjurător”. A lucrat ca jurnalist, traducător, iar acum se concentrează pe cinema. Și pentru Helena, “Totul nu va fi bine” reprezintă debutul în lungmetraj.„Totul nu va fi bine” este o producție Hi Film realizată în coproducție cu TATO FILM și microFILM, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, al Agenției de Film din Ucraina, al Programului Europa Creativă - MEDIA al Uniunii Europene și al Televiziunii Române.