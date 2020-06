[P] Filmul "The Price of Paradise" va deschide ediția online Pelicam 2020

The price of paradise film still

Doi frați miliardari vor să cumpere "paradisul" - insula Sark din Canalul Mânecii-, ceea ce declanșează o luptă în mica comunitate. Un conflict global prezentat într-un cadru idilic de documentarul "The Price of Paradise", filmul care va deschide cea de-a 9-a ediție Pelicam - Festivalul Internațional de Film despre Mediu și Oameni, desfășurată online între 10 și 19 iulie. Filmul va fi proiectat online vineri, 10 iulie, de la ora 21:00.





Toate filmele din program vor fi difuzate gratuit pe online.pelicam.ro și vor putea fi accesate de oriunde din România, la ora anunțată în program.







Cum protejăm biodiversitatea unor locuri al căror echilibru a fost perturbat? Alături de "The Price of Paradise", alte patru documentare de mediu din ultimul an concurează pentru marele premiu al festivalului: Trofeul Pelicam, în cadrul Competiției Internaționale.







De la cuceritoarea Martinica din Marea Caraibelor, unde populația indigenă și-a păstrat medicina tradițională pe bază de plante și ierburi, în ciuda eforturilor colonialiștilor francezi de a o eradica ("You Think the Earth is a Dead Thing") la insula Mallorca, greu încercată de ani de turism intensiv ("Overbooking"), reprezentativă pentru atât de multe alte locuri idilice de pe planetă transformate radical de om, filmele din competiție ne arată fragilitatea ecosistemelor de care depindem.





Tot în cadrul Competiției Internaționale va fi prezentat documentarul sud-african "Jozi Gold", o incursiune în lumea minelor din Johannesburg, acolo unde extragerea unei treimi din aurul mondial a lăsat în urmă un dezastru ecologic. La intersecția dintre lăcomie și bogăție se află pagube ecologice greu de imaginat și o industrie care trebuie trasă la răspundere.





Cum e să fii printre ultimii din specia ta? În 2018, Sudan, ultimul mascul de rinocer alb a murit, după 42 de ani trăiți pe planetă și ultimii din viața speciei sale. "The Last Male on Earth" este povestea lui - un film care ne poartă în Kenya, pe urmele ultimilor ani din viața lui, cu o promisiune incertă din partea oamenilor de știință care încearcă reanimarea speciei. Inclus în Competiția Internațională Pelicam.





Juriul Competiției Internaționale Pelicam







Juriul care va decide câștigătorul Competiției Internaționale îi are în componență pe Mercedes Álvarez, regizoare de film documentar multipremiată din Spania (Tiger Award la Festivalul de Film de la Rotterdam, Grand Prix la Festivalul Cinéma du Réel), Gianina Cărbunariu, regizoare de teatru, dramaturg contemporan și directorul Teatrului Tineretului din Piatra Neamț și Monika Willi, realizatoare și editor de origine austriacă.







Pelicam - Festivalul Internațional de Film despre Mediu și Oameni este un proiect organizat de Asociația Les Herbes Folles, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și cu sprijinul Centrul National al Cinematografiei / Romanian Film Centre.