webPR: Filmul "Maria, Regina României" este disponibil acum online în Republica Moldova

Platforma online HappyCinema se extinde și în Republica Moldova, printre primele titluri disponibile se numără și "Maria, Regina României".





​"În esență, acest film este povestea unei femei hotărâte ce devine eroina unei întregi nații. Amploarea producției a fost extraordinară, iar printer membrii echipei a existat un sentiment profund că pășim pe terenuri noi, poate nu din punct de vedere cinematografic, dar cu siguranță din punct de vedere al emoției ce se transmite atunci când tu ești cel care relatează o parte din trecutul României. Și nu o parte oarecare, ci una atât de mult timp ascunsă și evitată", explică regizorul Alexis Sweet Cahill.





Filmările au avut loc în România și în Franța și au pus în valoare locuri autentice, precum Palatul Cotroceni, Castelul Peles, Quai d'Orsay din Paris.





Platforma este disponibilă în Republica Moldova și va conține și o serie de documentare de artă de mare succes. Documentarele sunt o delectare vizuală și conduc spectatorul într-un tur al marilor muzee și expoziții ale lumii, prezentând artiști de marcă.







Sunt disponibile online în Republica Moldova: Frida - Viva la Vida; Hermitage - The Power of Art; The Prado Museum - A Collection of Wonders; Tintoretto - A Rebel in Venice; Gauguin in Tahiti - Paradise Lost; The Water Lilies by Monet - The Magic of Water and Light; Klimt & Schiele - Eros and Psyche; Caravaggio - The Soul and the Blood; Van Gogh - Of Wheat Fields and Clouded Skies; Hitler vs Picasso and the Others; Botticelli - Inferno.





HappyCinema este al doilea lanț de cineplexuri ca acoperire națională în România și este un brand construit cu un capital 100% românesc. Cinematografele din București, Bacău, Buzău, Bistrița, Focșani, Alexandria sunt temporar închise, acestea își vor relua activitatea în funcție de reglementările impuse de autorități.







Planul de extindere al rețelei de cinematografe nu va fi afectat, urmând ca în viitorul apropiat să se inaugureze Happy Cinema Slobozia și Happy Cinema în Colosseum Mall din București.