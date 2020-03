Tom Hanks și Rita Wilson, infectați cu coronavirus, au fost externați

Cei doi se află în Australia, unde actorul lucrează la un film despre viața lui Elvis Presley. După ce Hanks a fost testat pozitiv, producția a fost suspendată.





Joia trecută, Tom Hanks, în vârstă de 63 de ani, a anunțat printr-o postare pe Instagram că el și soția sa au fost testați pozitiv. "Bună, tuturor! Sunt împreună cu Rita în Australia. Ne simțeam puțin obosiți, de parcă am fi răcit. În plus, aveam dureri musculare. Pe Rita o deranjau frisoanele și febra. Am fost testați pentru coronavirus și rezultatul a ieșit pozitiv pentru amândoi. Ce este de făcut acum?”, a spus actorul.





În 15 martie, actorul a revenit cu o postare în care le mulțumește celor care i-au îngrijit și îndeamnă pe toată lumea să aibă grijă.





Actorul câștigător la Oscar nu este singura celebritate care a contractat virusul. Actorul britanic Idris Elba a dezvăluit, luni, că este infectat. "Mă simt bine, nu am simptome până acum. Nu ne panicăm", a spus el într-un tweet.





Conform Departamentului de Sănătate din Australia, în prezent există 68 de cazuri confirmate în Queensland, unde se află Hanks. (Sursa: Mediafax)