Conducerea Academiei Cesar și-a dat demisia, pe fondul scandalului Roman Polanski. Regizorul este acuzat de abuzuri sexuale

Contestată pentru modul de funcţionare şi pentru faptul că nu face publice informaţii financiare şi pe fondul scandalului stârnit de nominalizarea regizorului Roman Polanski la premiile de anul acesta, Association pour la promotion du cinéma (Académie des arts et technique du cinéma) se găseşte la pământ, cu două săptămâni înainte de cea de-a 45-a gală César. Demisia vizează atât comitetul director, cât şi consiliul de administraţie ale asociaţiei prezidate de Alain Terzian.Printre membrii care şi-au dat demisia se numără nume mari ale cinematografiei franceze, precum Claude Lelouch, Costa-Gavras şi Jean-Jacques Annaud.„Demisia colectivă va permite o reînnoire completă a comitetului director al academiei", potrivit comunicatului asociaţiei, citat de Le Figaro.Anunţul despre demisia colectivă a venit şi după apariţia, luni, în publicaţia Le Monde a unui articol semnat de aproximativ 400 de personalităţi ale cinematografiei, precum Omar Sy, Bertrand Tavernier, Michel Hazanavicius, Jacques Audiard, care cer „o reformă profundă" a Academiei César.Membrii noii conduceri vor fi aleşi în timpul unei adunări generale extraordinare, care va fi convocată după gala César, ce va avea loc pe 28 februarie.Filmul „An Officer And A Spy” al controversatului regizor Roman Polanski, conduce, cu 12 selecţii, în topul nominalizărilor la gala premiilor César, considerate Oscarurile industriei cinematografice franceze. Pelicula a primit, printre altele, nominalizări la premiile César pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor şi cel mai bun rol principal masculin (Jean Dujardin).Lansarea celei mai recente pelicule semnate de Roman Polanski, la sfârşitul anului trecut, a avut loc la numai câteva zile după ce cineastul, în vârstă de 86 de ani, a fost acuzat de franţuzoaica Valentine Monnier că a violat-o în 1975, când ea avea 18 ani.Regizorul a negat acuzaţiile prin intermediul avocatului său. Pe de altă parte, Polanski a pledat vinovat în 1977, în SUA, când a fost acuzat de relaţii sexuale cu o minoră. La momentul respectiv, adolescenta Samantha Greimer, în vârstă de 13 ani, l-a acuzat că a îmbătat-o şi a drogat-o. În pofida problemelor personale ale lui Polanski, „An Officer And A Spy” a avut premiera la Festivalul de la Veneţia 2019, unde a primit marele premiu al juriului. În noiembrie, a debutat pe primul loc în box office-ul din Franţa.În 2017, Academia César a stârnit controverse după ce l-a numit pe Polanski preşedinte al galei din acel an. În cele din urmă, cineastul a ales să renunţe la acel rol onorific.