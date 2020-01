Trei filme românești participă la cel mai important festival de film din Scandinavia

Festivalul, cu peste 35.000 de spectatori, proiectează zilnic 500 de filme, organizează un număr de 40 de seminarii, precum și multe alte activități adiacente. Potrivit ICR , la ediția din acest an, festivalul a selectat trei filme românești: „Ivana the Terrible”/„Ivana cea Groaznică” (r. Ivana Mladenović, inclus în competiția „The Ingmar Bergman International Debut Award”, în cadrul căreia este premiat un regizor debutant, care în filmul său are o relație dinamică sau experimentală cu expresiile cinematografice), „colectiv” (r. Alexander Nanău, difuzat la secțiunea „Five International”) și „Marona's Fantastic Tale”/„Călătoria fantastică a Maronei” (r. Anca Damian, difuzat la secțiunea „Capodopere animate”).