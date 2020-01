Gala Globurilor de Aur 2020: Charlize Theron şi Daniel Craig, printre prezentatori

Actorii Charlize Theron, Octavia Spencer şi Daniel Craig se numără printre primii prezentatori anunţaţi ai celei de-a 77-a gale a Globurilor de Aur, care va avea loc duminică noapte, la Los Angeles, scrie Mediafax, citând Associated Press.





Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (The Hollywood Foreign Press Association), organizatoarea galei, i-a mai anunţat, joi, printre prezentatori, pe Sofia Vergara, Kerry Washington, Tiffany Haddish, Glenn Close, Will Ferrell, Kate McKinnon şi Ted Danson.





Actorul de comedie britanic Ricky Gervais va fi, pentru a cincea oară, gazda galei, care va fi difuzată live de televiziunea NBC. Gervais a mai prezentat gala din 2010 până în 2012 şi în 2016.





Anul acesta, actorul Tom Hanks va primi un Glob de Aur onorific - Cecil B. DeMille Award - pentru cariera în cinema. Hanks a primit de-a lungul carierei patru Globuri de Aur, pentru rolurile din "Big", "Philadelphia", "Forrest Gump" și pentru regia miniseriei HBO "Band of Brothers" (2001).





Ellen DeGeneres va fi onorată cu un Glob de Aur pentru cariera în televiziune - Carol Burnett Award.





Lungmetrajul "Marriage Story", de Noah Baumbach, conduce în topul nominalizărilor, cu șase, urmat de "The Irishman", de Martin Scorsese, și "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, cu câte cinci, și de "Joker", de Todd Phillips, și "The Two Popes", de Fernando Meirelles, cu câte patru.





În domeniul producțiilor de televiziune, "Chernobyl", "The Crown" și "Unbelievable" conduc cu câte patru nominalizări.





Cea de-a 77-a ediție a galei Globurilor de Aur va avea loc duminică noapte, la Beverly Hilton din Los Angeles.





Anul trecut, lungmetrajul "Green Book", de Peter Farrelly, a fost marele câștigător al galei Globurilor de Aur, cu trei premii, printre care și cel pentru cea mai bună comedie, fiind secondat în top de drama în alb-negru "Roma", de Alfonso Cuaron, și filmul muzical "Bohemian Rhapsody", cu câte două trofee. (Sursa: Mediafax)