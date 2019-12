Golden Globes: Filmul "Marriage Story" în frunte, cu șase nominalizări

Filmul relatează divorțul tumultuos dintre o actriță interpretată de Scarlett Johansson și soțul său, un regizor interpretat de Adam Driver. Cei doi sunt nominalizați la cel mai bun actor și cea mai bună actriță.







Premiile celei de-a 77 ediții a Golden Globes vor fi decernate în 5 ianuarie 2020 la Los Angeles, cu două zile înainte de închiderea voturilor pentru nominalizările la Oscar.





Printre favoriți mai figurează "The Irishman", thrillerul lui Martin Scorsese, de asemenea produs de Netflix, și cel mai recent film al lui Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood", fiecare cu câte 5 nominalizări.Vom reveni cu amănunte