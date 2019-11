A doua ediție a Festivalului Filmului Palestinian la Cinema Muzeul Țăranului

21-24 noiembrie

Program festival FFP 2019 Foto:

Festivalul Filmului Palestinian este organizat de Centrul Cultural Palestinian Mahmoud Darwish și își propune să ofere publicului din România şansa de a descoperi atât vitalitatea cinematografiei palestiniene (reprezentată de cineaşti răspândiţi în întreaga lume), cât şi realităţile socio-culturale şi istoria palestinienilor prin reprezentarea cinematografică și prin întâniri cu cineaști.Ediția de anul acesta a Festivalului Filmului Palestinian, se va desfășura timp de patru zile, în care vor fi programate 7 filme de lungmetraj (ficțiune, documentar și animație) și 4 scurtmetraje, selecție realizată de criticul de film Ionuț Mareș. Festivalul va avea și un program complementar ce va conține discuții despre cinematografia palestiniană.A doua ediție a FFP va avea o secțiune specială despre Gaza, formată din trei documentare. Cel mai bun documentar la ediţia de anul trecut a Cannes-ului, documentarul animat Samouni Road (2018), al regizorului italian Stefano Savona, este portretul dureros al unei familii de ţărani de la periferia oraşului Gaza, înainte, în timpul şi după cel mai recent război din zonă.Realizat de Garry Keane şi Andrew McConnell, documentarul Gaza (2019), propunerea Irlandei la Premiile Oscar 2020, descrie viaţa de zi cu zi a unor cetăţeni din Gaza care încearcă să ducă o existenţă obişnuită în ciuda distrugerilor produse de un conflict ce pare fără sfârşit. Regizorul Garry Keane va fi invitat la FFP pentru a sta de vorbă cu publicul. Din aceeaşi secţiune face parte şi The Apollo of Gaza (2018), un documentar în care regizorul elveţian Nicolas Wadimoff discută povestea unei statui a lui Apollo, aparent veche de peste 2.500 de ani, descoperită în 2013 de nişte pescari în Gaza, dar dispărută apoi în mod misterios, ceea ce a dat naştere la o serie de speculaţii şi scenarii.FFP 2019 va recupera de asemenea şi drama Dégradé, din 2015, de Arab Nasser şi Tarzan Nasser, inclusă în secţiunea Semaine de la Critique de la Cannes, povestea unei complicate zile într-un beauty salon din Gaza.Festivalul va fi deschis de filmul Screwdriver (Mafak, 2018), de Bassam Jarbawi, în prezenţa unui membru al echipei. Acest film de debut a avut premiera mondială la Festivalul de la Veneţia în 2018 şi abordează problemele psihice şi emoţionale pe care le are un bărbat care se întoarce acasă după ce a stat 15 ani întro închisoare israeliană.O altă temă gravă și sensibilă e explorată și în animaţia de lungmetraj Wardi (The Tower, 2018), realizată de norvegianul Mats Grorud. O fetiţă dintr-o tabără de refugiaţi palestinieni află despre istoria familiei sale prin intermediul unor poveşti spuse de trei generaţii anterioare de refugiaţi.Propunerea Palestinei la Premiile Oscar 2020 It Must Be Heaven, al regizorului Elia Suleiman, va va fi proiectat la gala de închidere a FFP, precedat de un scurtmetraj palestinian, de asemenea selectat în Festivalul de la Cannes, Ambiance, de Wisam al-Jafari. Câştigătoare a unei menţiuni special la Cannes în acest an, comedia lui Suleiman este chiar o călătorie a regizorului în diferite oraşe din lume în care descoperă paralele neaşteptate cu Palestina sa natală.