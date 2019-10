​Premiile ediției a 10-a Les Films de Cannes à Bucarest

Timp de 10 zile, Les Films de Cannes à Bucarest a adus pe marile ecrane, la Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Cinemateca Union, Instituto Cervantes și Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României, filme premiate la Cannes, avanpremiere românești, retrospective de autor, Focus Spania și proiecții speciale.Duminica seara a avut loc gala de închidere a ediției bucureștene a festivalului și au fost anunțate pe scenă premiile ediției cu numărul 10 a Les Films de Cannes à Bucarest. Acestea au fost:Câștigătorul secțiunii Une minute de vie, une minute de cinema - filme de un minut realizate de liceeni din cinci licee bucureștene, este filmul Domnișoara Amelia, regizat de Ruxandra Nițescu, de la Liceul de Arte Plastice ”Nicolae Tonitza”. Juriul a fost alcătuit din cineaștii internaționali: Christophe Barral, Beranger Lacoste și Kanon Fukuyama. Echipa filmului a primit un premiul de 1000 de lei, oferit de Unicredit Bank și un abonament pe un an la cinematecă.Filmele câștigătoare ale premiului publicului după proiecția de duminică, 27 octombrie, de la Cinema Muzeul Țăranului, câte unul din fiecare liceu au fost: de la Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” - filmul Crash, de Vlad Furtună, de la Liceul de Arte Plastice ”Nicolae Tonitza” - filmul Domnișoara Amelia, de Ruxandra Nițescu, de la Colegiul Național ”Școala Centrală” - filmul Eu exist?!, de Iasmina Coman și Maria Stana, de la Colegiul Național ”Sfântul Sava” - filmul Western cu toaster, de Toma Hurduc și Matei Preda, de la Colegiul Național ”Spiru Haret” - filmul În pas cu lumea, de Andreea Bărgăoanu, Vlad Cocoș, Matei Greceanu, Ștefan Tudorache, Alin Zlotea. Fiecare echipă câștigătoare a primit câte un premiu de 1000 de lei, oferit de Unicredit Bank și un abonament pe un an la cinematecă.Juriul secțiunii Une minute de vie, une minute de cinema a decis și câștigătorul competiției Filminute. Dintre cele 25 de filme selectate, juriul a ales filmul Life Goes On, din Norvegia, de Henry Knorvalls. Directorului Filmminute, John Catchum a ridicat premiul. Acesta, după ce a mulțumit, a amintit de data de 31 octombrie, deadlineul până la care se poate vota pentru premiul publicului pe filmminute.com.Alex Molico și Andrei Epure, câștigătorii primei ediții a concursului de scenarii Write a screenplay for..., organizat de Asociația Cinemascop, cu sprijinul HBO Europe, au urcat pe scenă pentru a-și primi premiile. Acestea au fost înmânate de reprezentanta HBO, Ioanina Pavel. A fost anunțată tema ediției a doua a concursului Write a screenplay for... Aceasta îl va avea ca protagonist pe actorul Vlad Ivanov. Datele despre perioada de înscriere vor fi făcute în curând publice pe site-ul filmedefestival.roCâștigătorii celei de-a patra ediții a secțiunii Works in Progress, în cadrul căreia au fost discutate 22 de filme în fază de post producție sunt: premiul în valoare de 5.000 de euro în servicii de postproducție, oferit de Multimedia Est, a mers către Ruxandra Ghițescu, cu filmul Otto Barbarul.Iar premiul în valoare de 10.000 de euro în servicii de postproducție, oferit de Cinelab a mers către Radu Ciorniciuc, cu filmul Acasă. ”Secțiunea Works in progress reușește să aducă în București selecționeri de la festivaluri mari și ajută la vizibilitatea și șansele unui film”, a spus producătoarea Monica Lăzurean Gorgan, care a ridicat premiul.În cadrul programului Managing Talents, patru actori români au fost selecționați pe lista scurtă pentru o întâlnire cu regizorul Daniel Sandu pentru a fi distribuiți în filmul Tata mută munții, care se va filma anul viitor. Este vorba despre Radu Mateucă, Ioan Paraschiv, Ana Covalciuc, Andreea Boboc.În final s-a anunțat cel mai votat film din secțiunea Avanpremierele toamnei: câștigătorul premiului publicului a fost Maria, Regina României, de Alexis Sweet Cahill. Premiul în valoare de 2.500 de euro, oferit de Institutul Cultural Român a fost ridicat de producătorul Gabi Antal, care a anunțat că filmul va intra în cinematografe pe data de 8 noiembrie.Seara s-a terminat cu proiecția în premieră a filmului Frankie, de Ira Sachs, cu Isabelle Huppert în rol principal.