​Începe Les Films de Cannes à Bucarest. Vineri 18 octombrie debutează şi ediţiile din Iaşi, Cluj, Timişoara

Les Films de Cannes à Bucarest porneşte astăzi la drum cu un eveniment special din secţiunea România. 30 de ani mai târziu. La Cinemateca Union, de la ora 18:30, vor fi proiectate scurtmetrajul De Crăciun ne-am luat raţia de libertate de Cornel Mihalache și Cătălina Fernoagă şi lungmetrajul Videograme dintr-o revolutie de Andrei Ujică şi Harun Farocki.De la ora 20:30 va avea loc dezbaterea cu acelaşi nume – moderată de Alexandru Lăzescu, care îi va avea ca oaspeţi pe Matei Vişniec, Dorin Ştefan, Octavian Ursu şi pe regizorii celor două filme. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.De vineri, 18 octombrie încep şi ediţiile locale ale Les Films de Cannes la Iaşi, Cluj şi Timişoara. În Bucureşti, proiecţiile ediției a zecea a festivalului vor avea loc de vineri, în toate cele şase săli partenere: la Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Instituto Cervantes, Muzeul Național de Artă al României - Sala Auditorium și Cinemateca Union.Gala de deschidere a festivalului este programată vineri, de la ora 19:00 la Cinema PRO, în prezența sărbătoritului ediţiei, Vlad Ivanov şi a cineastului Claude Lelouch, care va introduce cel mai recent film al său, Les plus belles années d’une vie şi va participa după proiecţie la o sesiune de întrebări şi răspunsuri. Tot vineri, Claude Lelouch va introduce la sala Elvire Popesco de la ora 18:00 şi filmul care i-a adus un Palme d’Or și un premiu Oscar, Un homme et une femme.Tot vineri, dar la Cinema Muzeul Țăranului, regizorul Bálint Kenyeres și actorul Vlad Ivanov, vor fi prezenţi pentru o discuţie cu publicul la proiecția filmului Hier, de la ora 20:30. Hier este proiectat în cadrul retrospectivei pe care festivalul o organizează pentru Vlad Ivanov, cu ocazia împlinirii a 50 de ani – intitulată Ivanov 50.Cinefilii vor avea ocazia să participe la o conversaţie mai amplă cu Claude Lelouch, sâmbătă 19 octombrie, la sala Elvire Popesco, la finalul proiecției Les plus belles années d’une vie, moderată de criticul de film Ionuţ Mareş, dialog urmat de conferinta Débat des auteurs, în care celor doi li se va alătura, de la ora 16:45, și regizorul Elia Suleiman pentru o discuţie despre starea cinematografului de astăzi.Din 18 octombrie începe și Les Films de Cannes à Cluj (18-20 octombrie). Marile premii de la Cannes se vor vedea la Cinema Victoria, iar seara de deschidere se va desfășura în prezența actorilor Daniel Plier și Emil Măndănac, care vor sta de vorbă cu publicul după proiecția filmului Maria, Regina României.Les Films de Cannes à Timișoara (18-20 octombrie) ia startul tot vineri, la Aula Magna a Universității de Vest. Cinefilii vor putea urmări în prima zi comedia clasică spaniolă Bienvenido Mister Marshall, filmul Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, dar și Timișoara, decembrie 1989, a regretatului Ovidiu Bose Paștină.Cinefilii din Iași sunt invitați, tot vineri, la deschiderea celei de-a patra ediții a Les Films de Cannes à Iași (18-20 octombrie), care se va desfășura la Cinema Ateneu. Evenimentul va începe cu proiecția filmului documentar Cannes, le festival libre, în prezența Irinei Margareta Nistor. Apoi şi publicul ieşean va putea vedea filmul Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, câștigătorul premiului pentru interpretare masculină.Printre proiecțiile de neratat ale acestei ediții se numără filmele de la Cannes care nu au fost achiziționate de distribuitori pentru fi proiectate în cinematografe în România. Proiecțiile din cadrul Les Films de Cannes à Bucarest sunt, probabil, unica șansă de a le vedea pe ecran mare.A Hidden Life, în regia lui Terence Malick, inclus în competiția principală la Cannes 2019, se va vedea pe 20 octombrie la Cinema Pro și pe 26 octombrie la Cinema Muzeul Țăranului. Inspirat dintr-un fapt real, noul film al celebrului regizor american spune povestea unui erou necunoscut, unul dintre cei mulți pe care istoria nu i-a înregistrat. Franz Jägerstätter, un țăran austriac, refuză să lupte alături de naziști, în cel de-al Doilea Război Mondial, este acuzat de trădare și condamnat la moarte. „A Hidden Life e o operă de geniu, în sfârșit o justificare a stilului lui Malick din ultima perioadă”, citim pe London Evening StandardLegendarul Malick a fost prezent la Cannes de trei ori şi a obţinut un Palme d'Or în 2011, pentru Tree of Life şi Premiul pentru cea mai bună regie în 1979 pentru Days of Heaven. „Nu există un alt regizor în viață a cărui operă să fie obiectul unei anticipații atât de copleşitoare și de trepidante, alimentată de lunga așteptare pe care devotații trebuie s-o îndure pentru un nou film. Se întâmplă asta în parte datorită devoțiunii cineastului pentru mizanscena meticuloasă, artizanală, și în parte din cauza secretismului cu care sunt înconjurate proiectele sale: un film de Malick e mai mult decât un eveniment – are însuşirile unei ceremonii religioase”, citim pe TelegraphChambre 212, în regia lui Christophe Honoré, câștigătorul premiului de interpretare feminină în cadrul Un Certain Regard, se va vedea în cele două duminici ale festivalului, pe 20 octombrie, la Cinema Pro, și pe 27 octombrie, la Cinema Muzeul Țăranului. După 20 de ani de căsătorie, Maria decide să-și părăsească domiciliul conjugal. Într-o noapte, pleacă să doarmă la un hotel din apropiere, în camera 212, de la fereastra căreia se vede perfect apartamentul ei, soțul ei, fostul ei mariaj. „Regizorul extinde limitările genului cu o perspectivă proaspătă ce se învecinează cu fantasticul”, aflăm de pe Little White Lies. În timp ce Screen International cataloghează filmul ca fiind „asumat teatral şi fantezist, nu pentru toate gusturile, dar proiectează o strălucire caldă ce ar putea atrage romanticii incurabili, cinefilii nostalgici şi fanii lui Christophe Honoré.”Sibyl, în regia lui Justine Triet, s-a văzut în competiția principală de la Cannes iar în București va fi proiectat la Cinema Elvire Popesco, pe 18 octombrie și la Cinema Pro, pe 22 octombrie. Sibyl e o scriitoare convertită la psihanaliză. Dorința de a scrie este însă atât de puternică, încât decide să renunțe la mare parte din pacienți. În timp ce caută inspiraţie pentru următoarea carte, o tânără actriță o imploră s-o primească. „Triet manevrează materialul cu grație și cu măiestrie și o îndrumă pe actriţa Virginie Efira spre una dintre cele mai impresionante și mai complexe interpretări ale sale de până în acest moment.”Hors Normes, în regia lui Eric Toledano și Olivier Nakache, a închis ediția din acest an a festivalului de pe croazetă. În București el se va vedea pe 19 și 24 octombrie la Cinema PRO și pe 27 octombrie la Cinema Elvire Popesco. De 20 de ani, Bruno și Malik trăiesc într-o lume aparte, aceea a copiilor și a adolescenților cu autism. În cadrul organizațiilor non-profit fondate de fiecare, ei formează tineri veniți din medii dificile pentru a putea prelua și gestiona cazuri „hiper-complexe”, refuzate de alte instituții. „Un film rar ce vine și din inimă și din realitate: un amestec puternic ce permite accesul la un subiect ascuns și care-şi primește publicul cu grație și umor”, citim pe Screen InternationalNina Wu, regizat de Midi Z și proiectat în Un Certain Regard la Cannes, se va vedea pe 20 octombrie, la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României și pe 27 octombrie la Cinema Elvire Popesco.Nina și-a părăsit familia și orașul de provincie cu opt ani în urmă, pentru a-și construi o carieră de actriță în Taipei. Agentul ei, Mark, insistă să dea o probă pentru rolul principal feminin într-un film de spionaj a cărui acțiune se petrece în anii 60. Un rol dificil, pentru că implică scene de sex explicit și nuditate. Succesul e fulminant, însă starea ei psihică e în cădere liberă. „Memoria traumatică e un lucru puternic și intriga alunecoasă a filmului sapă chiar la rădăcinile ei, cu perspectiva îndrăzneață și tragică asupra consimțământului și a abuzului”, citim pe One Room With A ViewJeanne, în regia lui Bruno Dumont, câștigătorul unei Mențiuni speciale în Un Certain Regard la Cannes 2019, va putea fi văzut în București pe 24 octombrie la Cinema Elvire Popesco și pe 25 octombrie, la Cinema PRO. Anul 1429. Războiul de 100 de ani face ravagii. Jeanne, învestită cu o misiune războinică și spirituală, eliberează orașul Orléans și-l repune pe tronul Franței pe moștenitorul de drept. Împotriva ei se deschide un proces la Rouen, menit să-i distrugă credibilitatea.Bruno Dumont a regizat primul său lungmetraj la vârsta de 38 de ani: La vie de Jésus (1996), turnat în Bailleul, locul natal. Pelicula i-a adus prestigiu imediat: a fost selecționat în Quinzaine des réalisateurs și a câștigat o Caméra d'Or pentru film de debut. Dumont creează opere frustre, dificile, singulare. La Cannes, se întoarce în 1999, în competiție, cu L'humanité care îi aduce Marele Premiu al Juriului și Premiul dublu de interpretare pentru cei doi actori amatori. În 2006, Flandres, un film dur despre devastarea provocată de război, primeşte, din nou, Marele Premiul al Juriului la Cannes.„Jeanne e ruda mai inteligentă, mai răguşită, a sprinţarei Jeannette. Dumont ne învață cum să experimentăm acest film limbut: așteptând cântecul, privirile, tiparele vizuale și, mai ales, trupul animat”, citim pe Cinema ScopeThe Gangster, the Cop, the Devil, în regia lui Won-Tae Lee, proiectat în afara competiției, la Cannes 2019, va putea fi văzut pe 21 octombrie la Cinema PRO și pe 26 octombrie la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României. După ce supraviețuiește unui atac violent al unui criminal în serie, Jang Dong-su, un cunoscut interlop, este nevoit să formeze un parteneriat improbabil cu un detectiv local. „Pe cât e de amuzat e să-l vezi pe Lee cum căsăpește oameni și se plimbă de colo-colo într-o cămaşă în dungi lucioasă, la fel de plăcut este să-l vezi cum plănuiește totul, de la un capăt la altul”, povestește cronica de pe VarietyProgramul complet al ediției a 10-a a Les Films de Cannes à Bucarest poate fi găsit pe site-ul filmedefestival.ro Astăzi este ultima zi în care se pot achiziționa bilete în valoare de 15 lei pentru proiecțiile de la sălile Cinema Pro, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului și Muzeul Național de Artă al României - Sala Auditorium. De mâine ele vor avea prețul de 20 de lei. La Cinemateca Union biletele costă 10 lei sau 8, 5, 3 lei pentru posesorii de abonamente.Amintim că pentru fiecare proiecție un număr de până la 20 de locuri vor fi puse în vânzare exclusiv în locații cu 15 minute înainte de începerea proiecției.Biletele se achiziționează de pe Eventbook.ro, de la sediul Eventbook din Strada Actor Ion Brezoianu 21, din rețeaua Eventbook și de la casieriile cinematografelor Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului și Cinemateca Union. Mai multe detalii despre bilete găsiți pe site-ul filmedefestival.ro