webPR: Astra Film Festival 2019 continuă cu întâlniri-eveniment, filme provocatoare și muzică live

Anul acesta, Astra Film Festival lansează, primul invitat fiind legendarul, șeful departamentului de documentar al școlii de renume mondial National Film and Television School din Londra. Cei peste 40 de ani de succes artistic vor fi prezentați în cadrul unei discuții între Peter Dale și Liviu Tipuriță. Întâlnirea, la care sunt așteptați și spectatorii să participe cu întrebări, va avea loc joi, 17 octombrie, ora 17, la Hub - Filarmonica de Stat Sibiu.Evenimentulîl are în prim plan pe, cineast român, cunoscut și apreciat în întreaga lume. A colecționa înseamnă a crea un univers prin filtru personal. Ce fel de filme de suflet are regizorul român, vom afla vineri, 18 octombrie, ora 17, la Sala de sticlă a Filarmonicii de Stat Sibiu, la întâlnirea cu regizorul. De la ora 19:30, la Filarmonica de Stat Sibiu, va fi proiectat filmul săuiar la final, regizorul va intra în dialog cu spectatorii.Secretele ascunse prin ungherele sensibile ale căsătoriei, dragostei și sexului, ies la suprafață prin prisma filmelor grupate în programul tematic. Filmulpășește în culisele industriei căsătoriilor, care leagă destinele unor femei din Thailanda cu bărbați danezi. Proiecția va avea loc miercuri, 16 octombrie, ora 17:30, la Filarmonica de Stat Sibiu și va fi urmată de o discuție cu regizorul Janus Metz. În aceeași zi și sală, dar de la ora 21:30, va fi proiectat documentarulpătrunde în sălile de curs ale unei școli de seducție, unde fete tinere sunt antrenate pentru a-și găsi un soț care să le ofere o viață mai bună.Trei filme din programul tematicmută accentul de pe șoc și dezgust pe înțelegere și empatie atunci când avem de-a face cu oameni pentru care nu există bariere în explorarea sexualității lor. Poveștile a șapte lucrători sexuali români și a unui star al filmelor erotice gay sunt expuse în filmeleși, care vor fi proiectate joi, 17 octombrie, ora 20, la Cinema Ion Besoiu - Sala mare, proiecțiile fiind urmate de o sesiune Q&A cu producătorul Bogdan Georgescu. Unul dintre cele mai populare staruri porno gay își expune cariera-tabu, dar și relația cu mama sa, în filmul, care va fi proiectat vineri, 18 octombrie, ora 21, la Cinema Ion Besoiu - Sala mare, publicul având șansa să participe la o sesiune de Q&A cu mama protagonistului care va fi prezentă la Sibiu.Combinația dintre un subiect controversat și un mod aparte de a realiza filme face dinde Kim Longinotto, una dintre vocile din prima ligă a documentarului britanic, un film captivant care privește din cu totul altă perspectivă mafia siciliană. Filmul inclus în programul tematicva fi proiectat sâmbătă, 19 octombrie, ora 17, la Cinema Ion Besoiu - Sala mare.O serie de performance-uri muzicale live va încânta audiența festivalului: miercuri, 16 octombrie, de la ora 21:30, în foaier la Cinema Ion Besoiu vor concerta, joi, 17 octombrie, de la ora 21:30, în Domul din Piața Mare,va susține un party imersiv spectaculos, iar după ora 23, muzica se mută la Hub - Filarmonica de Stat Sibiu, pe rtimurile, iar sâmbătă, 19 octombrie, după Gala de Decernare a Premiilor AFF 2019, pe scena Filarmonicii de Stat Sibiu vor urcaal festivalului este disponibil aici: https://www.astrafilm.ro/program/ pentru AFF 2019 sunt disponibile online, pe: https://eventbook.ro/festival/astra-film-festival se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Centrului Național al Cinematografiei. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu.