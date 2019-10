webPR: Noile generații de cineaști și cinefili se formează la Sibiu: juriul AFF 2019 și programul Astra Film Junior

Filmele din competiția Internațional, semnate de cele mai promițătoare noi voci ale cinematografiei mondiale, vor fi evaluate de Olivia Cooper-Hadjian, liderul echipei de selecționeri pentru programele competiționale ale festivalului Cinéma du Réel din Paris, Martin Horyna, critic de film și selecționer colaborator al Festivalul Internațional Karlovy Vary din Cehia, și Claudiu Turcuș, profesor la Facultatea de Film in cadrul Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.Câștigătorii competiției Europa Centrală și de Est vor fi deciși de Peter Dale, cel care conduce Departamentul Documentar al Școlii Naționale de Film și Televiziune din Londra și direcția de documentar a Channel 4, Zhang Yang, regizor și scenarist chinez, cu filme selectate și premiate la festivaluri internaționale de film din Rotterdam, San Sebastián, Toronto, Berlin sau Veneția, și Mirela Nagâț, prezentatoarea emisiunii ”Cooltura” de la TVR 1, unica emisiune de cultură ce a supraviețuit în peisajul televiziunilor din România.Juriul pentru competiția România e format din Michael Stewart, directorul și fondatorul Festivalului de Film Documentar Open City din Londra și un prieten apropiat al festivalului de la Sibiu, distins la AFF 2018 cu Premiul de Excelență, și Miquel Martí Freixas, selecționer pentru DocumentaMadrid și forumul Corte Final din Madrid, profesor și colaborator al mai multor evenimente, instituții și publicații din Spania.În 2019, se împlinesc 20 de ani de când Astra Film Festival programează în selecția oficială documentare produse de universități și școli de film din toată lumea, fiind o platformă de lansare care oferă regizorilor aflați la început de drum o vizibilitate internațională. Documentarele din competiția DocShool vor fi jurizate de Aleksandar Govedarica, fondatorul Syndicado, o companie de producție și distribuție din Toronto, și Liviu Tipuriță, regizor și producător, cu o nominalizare la premiul BAFTA și colaborări cu importante entități media din Marea Britanie, precum BBC, CNN sau Channel 4.Filmele câștigătoare vor fi anunțate în cadrul Galei de Decernare a Premiilor, care va avea loc sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 19:00, la Sala Thalia. Filmele premiate vor putea fi revăzute în ultima zi de festival, duminică, 20 octombrie, programul urmând să fie anunțat după Gala de Decernare a Premiilor.Dincolo de a premia performanța și excelența din domeniul cinematografiei documentare din România și din lume, Astra Film Festival și-a asumat în urmă cu 11 ani și un rol în a forma și pregăti noi generații de cinefili și tineri creatori cineaști. Astra Film Junior e cel mai amplu și complex program din România destinat copiilor și adolescenților centrat pe educație audiovizuală prin film documentar. Astra Film Junior facilitează descifrarea limbajului vizual, prin vizionări de filme, discuții post-vizionare pe baza materialelor didactice sau reinterpretare prin intermediului desenului, dar și înțelegerea etapelor de producție a unui film de non-ficțiune, prin atelierul ”Primul meu film documentar”.Astra Film Junior este unul dintre puținele festivaluri de gen din țară care oferă un program personalizat pentru trei categorii de vârstă: 6+, 11+ și 15+. Filmele abordează subiecte diverse, de la schimbările climatice care amenință viața pe Pământ în viziunea tinerei activiste Greta Thunberg, până la descifrarea sistemului de justiție sau aprofundarea vieții altor copii de pe alte meridiane. Valoarea educativă a filmelor și calitatea programelor din cadrul Astra Film Junior atrag o audiența impresionantă, în ultimii ani depășindu-se cifra de 25.000 de spectatori pe ediție.Making of Astra Film Junior 2018: http://bit.ly/2AQBESk se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Centrului Național al Cinematografiei. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu.