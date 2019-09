webPR: Cinematograful-dom revine în inima Sibiului cu un program dedicat poveștilor imersive, la Astra Film Festival 2019

​Astra Film Festival propune și pentru ediția 2019 o selecție vastă și incitantă de filme creative realizate cu cele mai noi tehnologii în format VR (realitate virtuală) și full-dome (proiecție 360 de grade). Producții inovatoare vor oferi publicului o experiență audiovizuală la intensitate maximă, între 14 și 20 octombrie, în Domul amplasat în Piața Mare din Sibiu pentru al patrulea an consecutiv.







Spațiul dedicat poveștilor imersive în cadrul Astra Film Festival, reunite în secțiunea specială Viitorul e Azi, prezintă filme care utilizează tehnologiile imersive pentru a-și aprofunda conceptul și a crește gradul de conștientizare asupra subiectului pe care îl abordează, oferindu-le spectatorilor o experiență unică. Spre deosebire de proiecțiile clasice bidimensionale din sălile de cinema, filmele imersive din Domul mare (full-dome) și Domul mic (VR) modifică percepția publicului asupra noțiunilor de spațiu, mișcare și interacțiune pe durata vizionării lor.







Cu ajutorul dispozitivelor și echipamentelor VR dedicate, 6 filme realizate în realitate virtuală sfidează limitele așa cum le cunoaștem în viața cotidiană și transpune spectatorii în mijlocul unor noi realități sau locuri. 5 titluri sunt din colecția Al Jazeera, post de televiziune care a revoluționat mass-media din lumea arabă, și anume: Winter, Leave - explorează motivele pentru care aerul a devenit atât de toxic în timpul iernii la Skopje; From Waste to Taste - prezintă idei inovative împotriva risipei alimentare în Brazilia; The Curse of Palm Oil - surprinde conflictul dintre companiile forestiere și indigenii din Malaezia; Dreaming in Za’atari - prezintă viața tinerei generații din Siria, după războiul civil izbucnit în 2011; Pearls of the Past - ne introduce în trecutul Qatar-ului, înainte ca petrolul să o transforme în cea mai bogată țară din lume. Programul VR din acest an este completat de producția românească Atinge, care are ca obiectiv conștientizarea consecințelor inechității sociale.







Lineup-ul filmelor de non-ficțiune realizate pentru proiecții full-dome include în acest an producții care explorează începutul vieții și al universului (Genesis), spațiul și galaxia noastră (Touch the Stars, Sphere, Galactica, Kyma - Power of Waves), recifele de corali din adâncurile apelor (The Reefs of Belize), misterele unor megastructuri antice (Memory of Light, Luminokaya, Hidden Garden Version Saiho), poveștile din spatele unora dintre cele mai vechi forme de artă din lume (Remote Sense), dar și producții care oferă un spectacol vizual profund și abstract (Sonolumin, Urban Levitation, Uncharted Domain, Desconexion, The Snowflake Adventure).







Alte 9 titluri sunt incluse în selecția Astra Film Junior, primul și cel mai amplu program de educație audiovizuală prin film documentar din România, ajuns anul acesta la ediția cu numărul 11, și promit o experiență cinematografică extrem de captivantă pentru copii și adolescenți. Filmele abordează subiecte diverse, de la cum a devenit pământul o planetă locuibilă (Birth of Planet Earth), misiuni spațiale (The Adventures of Rosetta & Philae, CAPCOM GO! - The Apollo Story, Destination Mars: The New Frontier, Khrumka and the Magic Rocket), fascinația oferită de cerul nopții (American West), fenomenul Aurorei Boreale (Arora), la descoperirea originilor celor cinci elemente esențiale ale lumii materiale (Vis cu balene) și legende despre creație, lună și galaxie (HOW IT WAS TOLD TO ME: Maori Legends from New Zealand).





”Tehnologia este doar o latură a filmelor din programul Viitorul e Azi, deoarece storytelling-ul este cel care justifică în primul rând utilizarea tehnologiei. Filmele selecționate în cadrul acestui program special al Astra Film Festival reinventează cinematografia tradițională, propun noi moduri de vizionare și oferă o intensă experiență imersivă, ce nu poate fi reprodusă acasă. Astfel, Domul din Piața Mare, este o ocazie rarisimă pentru spectatori de a se transpune în locuri imposibile, de a le explora și descoperi ca și cum ar fi acolo. Ca în fiecare an, preocuparea noastră a fost să alcătuim un program atractiv atât pentru cei mai mici spectatori, cât și pentru publicul general. Asta înseamnă o foarte mare varietate de experiențe de neratat”, a declarat Dumitru Budrala, director fondator al Astra Film Festival.







Astra Film Festival Sibiu se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.