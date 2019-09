Martin Scorsese dezvăluie "The Irishman", proiectul faraonic produs de Netflix, cu o distribuție de excepție: Robert De Niro, Al Pacino și Joe Pesci

Un buget de circa 160 de milioane de dolari, 117 locuri de turnare diferite, 309 scene distincte, o distribuție de excepție, un film lung de 3 și 29 de minute: este vorba de una dintre cele mai ambițioase producții din cariera regizorului, care numără numeroase succese.Robert De Niro și Martin Scorsese au demarat acest proiect adaptat după cartea lui Charles Brandt "I Heard You Paint Houses" în urmă cu 12 ani."Nu reușeam să găsim fonduri. Nu existau mijloace. Timp de ani", a povestit Scorsese, la o masă rotundă, după lansarea filmului."Sunt fericit că am reușit în cele din urmă să terminăm, pentru că a durat mult timp", a adăugat și Robert De Niro. "Am avut noroc să găsim oameni dispuși să finanțeze".După ce mai multe studiouri au refuzat proiectul, a fost nevoie de forța financiară a Netflix pentru a aduce pe ecrane "The Irishman", supranumele lui Frank Sheeran, a cărui mărturie constituie coloana vertebrală a filmului.Lung-metrajul va fi lansat într-un număr limitat de săli în 1 noiembrie în Statele Unite înainte de a fi lansat online de Netflix în 27 noiembrie.Frank Sheeran povestește că a ucis peste 25 de persoane la ordinul liderului mafiot Russell Bufalino și ale sindicalistului Jimmy Hoffa.Filmul folosește o nouă procedură tehnică dezvoltată de Industrial Light & Magic (ILM, societate creată de George Lucas) "de-aging", sau care permite „întinerirea” unui actor pe ecran.Robert De Niro, la cei 76 de ani ai săi, trebuia să-l interpreteze pe Frank Sheeran din 1955, la vârsta de 34 de ani, și până la moarta sa, în 2003 (la 83 de ani).Prima reacție a lui De Niro când a văzut chipul său întinerit pe ecrane? "Aș putea să-mi prelungesc cariera cu 30 de ani", a spus el vineri, surâzând.Dincolo de personajele lui Sheeran și Hoffa, Martin Scorsese spune că a vrut să reamintească ce au însemnat anii 60, o epocă violentă unde "toată lumea era împușcată", începând cu John F. Kennedy.Părând să facă o paralelă cu epoca actuala, marele regizor a evocat "forțele din umbră care există în țara noastră"."Acest lucru nu se întâmplă cu un singur foc. Se întâmplă progresiv, la toate nivelurile, și înainte să ai timp să reacționezi, s-a terminat".