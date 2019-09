10 oraşe şi 10 Palme d’Or-uri la a 10-a ediţie a Les Films de Cannes à Bucarest

10 Palme d'Or pentru ediția cu numărul 10





Între 18 și 20 octombrie, cinefilii se vor putea bucura de filmele premiate pe croazetă în Cluj-Napoca, la Cinema Victoria, într-o ediție finanțată de Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, Timișoara la Aula Magna a Universității de Vest, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara și al Casei de Cultură Timișoara și în Iași, la Cinema Ateneu, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și al Ateneului Național din Iași.Cinema Unirea din Botoșani devine gazda Les Films de Cannes, între 20 și 22 octombrie, o primă ediție prezentată de Elsaco și Primăria Botoșani.Urmează Brașovul, aflat la cea de-a treia ediție, care are loc la Centrul Cultural Reduta și Cinema One, între 23 și 27 octombrie, fiind finanțată de Consiliul Județean Brașov.Filmele călătoresc apoi la Arad, Cinema Arta, între 25 și 27 octombrie, cu sprijinul Centrului Municipal de Cultură Arad. În noiembrie, festivalul ajunge la Suceava, Cinema Modern, între 1 și 3 noiembrie, unde ediția a 4-a este organizată de Asociația Radio As în asociere cu Municipiul Suceava și Consiliul Local Suceava. Tot în noiembrie, Les Films de Cannes merge la Brăila, Cinema Cinefeel, între 15 și 17 noiembrie, în colaborare cu Asociația Cinefeel și la Slobozia - Casa Municipală de Cultură.În Bucureşti, pe lângă sălile tradiţionale ale festivalului (Cinema Elvire Popescu, Cinema Pro, Cinema Muzeul Țăranului și Cinemateca Union) proiecțiile vor avea loc şi la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României şi Instituto Cervantes.Printre producţiile care vor rula în edițiile din țară se numără filmele favorite ale publicului şi ale juriului de la ediţia din acest an de Cannes: Parasite (Palme d’Or), Dolor y Gloria (Premiul pentru interpretare masculină, Antonio Banderas), Matthias et Maxime (Competiția oficială), Portrait de la jeune fille en feu (Premiul pentru scenariu) sau Little Joe (Premiul pentru interpretare feminină, Emily Beecham).Actorul Vlad Ivanov și regizorul Adi Voicu, doi dintre reprezentanții României la Cannes anul acesta, vor fi prezenți la mai multe ediții Les Films de Cannes din țară.„Vreau să joc roluri puternice şi care vin de undeva, din profunzimea sufletului uman. Chiar dacă e vorba de numai o secvenţă” declara Vlad Ivanov într-un interviu pentru influenta publicaţie americană Variety. Actorul, unul dintre cei mai versatili şi mai apreciaţi interpreţi europeni ai momentului, căruia Les Films de Cannes à Bucarest îi dedică secțiunea aniversară Ivanov 50, va deschide și prima ediţie a Les Films de Cannes la Botoşani. Proiecția de deschidere va fi La Gomera, filmul cu care actorul a fost prezent la Cannes anul acesta, pentru a cincea oară în competiția oficială – un record pentru un actor din România.Regizorul Adi Voicu va merge la Cluj, Brașov și Suceava cu scurtmetrajul Ultimul drum spre mare, inclus în acest an în selecţia secţiunii La Semaine de la Critique.„Vocea” filmelor din anii ’80, criticul Irina Margareta Nistor, va prezenta la Iași, Brașov, dar și în București, la Instituto Cervantes, documentarul Cannes, le festival libre, regizat, de Frédéric Chaudier și Frédéric Zamochnikoff (2018), care urmărește încercarea de a organiza prima ediție a Festivalului de Film de la Cannes în 1939, demers eșuat din pricina izbucnirii celui de al Doilea Război Mondial. Proiecțiile vor fi însoțite de prezentarea cărții Cannes 1939, Festivalul care n-a mai avut loc, de Olivier Loubes (Ed. Libris & Mioritics, 2019) carte apărută în România în traducerea Irinei Margareta Nistor. Irina Margareta Nistor se va întâlni cu publicul pentru a vorbi despre carte și film în fiecare dintre aceste orașe. Totodată, Irina Margareta Nistor va introduce proiecţii din Les Films de Cannes la Iași și la Brașov și va fi partenera de dialog a lui Vlad Ivanov, pe 20 noiembrie, la Botoșani.La a 10-a ediţie de Les Films de Cannes à Bucarest, publicul poate descoperi sau revedea zece capodopere răsplătite cu Palme d'Or. Ele vor rula din prima și până în ultima zi de festival, la Cinema Union.„Energic şi sclipitor, acest hibrid de stil documentar şi intrigă dramatică contemplează prezentul şi viitorul Franţei prin intermediul unui profesor şi al studenţilor săi dintr-o şcoală de periferie. Filmul ridică întrebări importante despre învăţământ, despre autoritate şi disciplină, şi e suficient de onest ca să admită că nu are niciun răspuns.” Times UKO poveste pasionantă, umanistă, despre supravieţuire. O saga sfâşietoare despre trei străini uniţi de circumstanţe şi de lupte personale, Dheepan închipuie un thriller ca un tur de forţă. „Asemenea celei mai bune ficţiuni literare, preia cele mai impenetrabile poveşti ale timpurilor noastre şi le face obsedant de clare.” Washington Post„Navigând vârtejul de hype, marketing, ego şi pură aiureală ce antrenează scena modernă artistică, The Square e aproape prea perfect în simplitatea sa înşelătoare. Lumea artistică a fost mereu predispusă la satiră (...). Dar rar aceste idei au fost ironizate cu atâtea splendoare. Perspectiva lui Östlund despre goliciunea artei moderne e slăbatic de hilară.” Consequence Of Sound„Regizorul şi scenaristul Ken Loach vorbeşte despre clasa muncitoare britanică încă din anii '60 şi acest film de maestru dovedeşte că, după atâţia ani, încă se mai poate alimenta de o mânie pură, justiţiară. O poveste captivantă, profund umană, despre impactul pe care un singur om îl poate face.” Chicago Reader„La vie d'Adèle m-a lăsat atât de buimac, încât a trebuit să mă plimb fără ţel timp de o oră ca să-mi revin după acestă examinare devastatoare a abilităţii noastre de a iubi (şi de a pierde) atât de profund. După aproape două ore şi 20 de minute, filmul culminează cu scene care te fac să simţi cum inima ţi-e răzuită cu un cuţit, lăsându-ţi intactă doar o carcasă de vene. Uitaţi de scenele lungi şi explicite de sex, ele sunt doar o mică parte din filmul care e o poveste modernă despre puterea dragostei asupra noastră. E posibil să simţim atât de adânc? Şi putem trece peste asta?” LowbrowCinema„Un film care creşte şi creşte. Pare foarte discret, dar te captează complet.” FilmWeek„Regizorul şi scenaristul Koreeda umple filmul cu note graţioase, cu umor şi observaţii fine, alternând şi completând fiecare personaj, în timp ce aflăm mai multe despre inocenţă decât despre pervertire.” Detroit NewsCu interpretări uluitoare şi un scenariu necruţător, Amour e o descriere onestă, devastatoare, a iubirii profunde şi a responsabilităţii. „O capodoperă. Nu doar cel mai bun film al anului, dar şi unul dintre cele mai bune din istorie.” The New Republic„Winter Sleep are textura unui roman epic, oglindind ritmul şi temele lui Cehov, scriitor care l-a inspirat pe cineast.” Los Angeles Times„Ultima piesă camerală, claustrofobă, a lui Ceylan se ţese într-o vastă, bogată şi frumoasă tapiţerie.” CineVueFraţii Dardenne continuă să exceleze în a face opere de un naturalism riguros, cu observaţii detaşate despre eroi autentici tulburaţi de probleme morale complexe. „Cu o acţiune desfăşurată în timp real pe străzile sordide ale Belgiei industriale, această odisee răvăşitor de intensă urmăreşte goana disperată a lui Bruno pentru izbăvire.” Newsweek„Un film romantic, tandru, frumos... cu dialoguri care sunt, simultan şi frivole şi profunde. Elegant scrise şi dezvoltate, personajele principale par reale şi empatice, totuşi, există ceva în legătură cu ele, poate frumuseţea lor, care le face excepţionale...” A Film a DayProgramul complet al edițiilor Les Films de Cannes din țară va fi disponibil în curând pe filmedefestival.ro.Biletele pentru ediția din București vor fi disponibile începând cu 1 octombrie pe Eventbook.ro.