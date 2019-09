webPR: Pulsul cinematografiei românești se ia la Sibiu: 20 de filme esențiale la Astra Film Festival 2019

​Între 14 și 20 octombrie, la Festivalul Internațional Astra Film de la Sibiu vor rula pe marile ecrane 20 de filme legate de România fie prin subiect, fie prin autor: 13 documentare participă în competițiile România și DocSchool, 4 se regăsesc în programe tematice și în selecția Astra Film Junior, iar 3 filme vor avea parte de proiecții-eveniment.







Filmele din competiția România acoperă atât istoria mică, intimă, cât și istoria scrisă cu I mare, iar prin temele abordate, regizorii ating cele mai sensibile corzi ale societății românești, provocând spectatorii la o înțelegere mai profundă a țării, de la construcția ei începând cu 1918, până la anii grei ai dictaturii și fenomene care au luat amploare în cei 30 de ani de la Revoluție, precum migrația sau corupția.





Fata de aur (Denisa Morariu Tamaş, Adrian Robe) explorează un moment dramatic din istoria gimnasticii românești, Sydney 2000, și lupta Andreei Răducan cu cei care au înșelat-o în timp ce încearcă să-și recupereze medalia de aur și demnitatea. Pastures New (Anne Schiltz, Charlotte Grégoire) vorbește despre emigrările în afară și dorul de casă, așa cum le resimt locuitorii satului sibian Mălâncrav. Casa cu lacăt (Diana Gavra) e o explorare a fenomenului corupției, ale cărei tentacule sunt adânc înfipte în mentalitate și în viața zilnică din România. Documentarul Teach (Alex Brendea), dezvoltat în cadrul programului Romanian Docs in Progress la AFF 2016, va avea premiera mondială la ediția din acest an.





La 30 de ani de la căderea comunismului, filmul Rebels With A Cause (Dobrivoie Kerpenisan) prezintă eroii necunoscuți ai Revoluției Române din 1989. Omul care a vrut să fie liber (Mihai Mincan, George Chiper-Lillemark) spune povestea unui tânăr rebel, care a hotărât să trăiască liber în anii comunismului, într-o țară măcinată de sărăcie și teroare. Grup canal ’77 (Dragoș Zămosteanu) urmărește cazul a cinci tineri anticomuniști, adepți ai Mișcării Goma, condamnați la muncă silnică pentru că au vrut să fugă din ”paradisul” comunist. Palace for the People (Boris Missirkov, Georgi Bogdanov), o serie de cinci mini-documentare, evocă opulența, grandoarea și opresiunea manifestată arhitectural în România, Bulgaria, Serbia și Rusia. Grădina Sovietică (Dragoș Turea) devoalează adevărul despre experimentele nucleare secrete din agricultura Republicii Moldova începând cu anii ’60 și până în prezent.







Distanța dintre mine și mine (Mona Nicoară, Dana Bunescu) e un documentar ambițios care pune în dialog memoria personală a scriitoarei Nina Cassian și arhivele din timpul comunismului. Jurnalul familiei -escu (Șerban Georgescu) propune o trecere de la întâmplările mici individuale, la marile evenimente la care am luat parte toți, în cei 100 de ani de la Unire încoace.







Și în competiția DocSchool au fost selecționate două documentare ancorate în realitatea românească: La căpșuni (Priscilla Rasyid, Simon Frey) - produs în cadrul Academiei de Film Cineimpact - și Angor Pectoris (Sophie Dascal) - premiat la festivalul Visions du Réel 2019.







Alte prezențe românești sunt: Videograme dintr-o Revoluție (Andrei Ujică, Harun Farocki) - reconstituie cronologia zilelor 19-25 decembrie 1989 din imagini de arhivă - din programul tematic Videograme - România 1989, producția Oamenii dreptății (Monica Lăzurean-Gorgan) - dezvăluie fața umană a justiției printr-o serie de portrete a unor tineri juriști - inclus atât în programul tematic Sistemul juridic sub lupă, cât și în selecția Astra Film Junior, în care se mai regăsesc Sibiu 1989 (Octavian Repede) și George (Alexandra Coca-Cozma).







Tabloul producțiilor românești din selecția AFF 2019 e completat de trei proiecții-eveniment: Touch Me Not (Adina Pintilie), Siberia din Oase (Leontina Vătămanu) și Între Chin și Amin (Toma Enache). Filmele Siberia din Oase - care punctează ororile prin care au trecut zeci de mii de basarabeni în epoca stalinistă, și Între Chin și Amin - considerat primul film artistic legat de Fenomenul Pitești, vor fi proiectate în premieră la Sibiu. După ce a fost distins cu trofeul Ursul de Aur la Berlinale 2018 și a fost selectat la peste 150 de festivaluri de renume, Touch Me Not va avea o altfel de expunere în cadrul AFF. Proiecția va fi urmată de o dezbatere educațională, ”Politicile corpului”, publicul având ocazia să intre în dialog cu protagoniștii filmului și regizorul Adina Pintilie, o experiență transformativă cu focus pe comunitățile cu dizabilități din Sibiu, invitate să participe la acest eveniment.







Astra Film Festival Sibiu se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.



Astra Film Festival 2019 este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Centrului Național al Cinematografiei. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu.