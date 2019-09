webPR: ​Astra Film Festival 2019 propune o selecție remarcabilă de filme - un tur al lumii din 126 de perspective cinematografice

126 de filme din toată lumea își vor pune amprenta asupra ediției cu numărul 26 a Astra Film Festival, care va avea loc la Sibiu, între 14 și 20 octombrie 2019. Din selecția generoasă de filme, 46 vor concura în cele 4 secțiuni competiționale, iar 80 vor fi proiectate în cadrul a 12 programe tematice speciale și al festivalului Astra Film Junior. Mai bine de jumătate dintre documentarele selectate vor fi prezentate în premieră la Sibiu: peste 55 de filme vor avea premiera națională, internațională sau mondială la AFF 2019. Selecția oficială Astra Film Festival 2019 este disponibilă aici:http://www.astrafilm.ro/selectia-oficiala-aff-2019/

Reunind viziuni regizorale distincte, Astra Film Festival își propune să familiarizeze spectatorii cu povești diverse și profunde despre lumea în care trăim, transpuse pe marele ecran. Sibiul va deveni, din nou, un spațiu comun prietenos pentru regizorii de film și iubitorii de cinema, în care pasiunea pentru arta filmului va trece dincolo de granițe politice și diferențe culturale. Experiența vizionării de filme va fi completată cu discuții de tip Q&A și întâlniri cu profesioniști din industrie. Selecția de filme este cu atât mai remarcabilă cu cât reunește sub aceeași umbrelă documentare realizate de tineri autori și mari maeștri ai genului.

Cele 126 filme care alcătuiesc programul din acest an al Astra Film Festival vor fi proiectate la Sibiu timp de 7 zile, în 9 spații de proiecții amenajate în centrul istoric al orașului. Ceremonia de deschidere a celei de a XXVI-a ediții a festivalului este programată luni, 14 octombrie, iar Gala de decernare a premiilor va avea loc sâmbătă, 19 octombrie. Programul festivalului va fi animat și de concerte, conferințe, discuții panel, masterclass-uri și evenimente dedicate profesioniștilor din industrie.





Astra Film Festival 2019 este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Centrului Național al Cinematografiei. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu.





Din Argentina până în Japonia, din Islanda până în Kenya, din Rusia până în Canada - în acest an, programul oficial al festivalului este un veritabil tur de forță care-și va purta publicul printre cele mai recente producții cinematografice, care reprezintă 45 de țări și 5 continente.Selecția oficială a Astra Film Festival 2019 este compusă din 4 secțiuni competiționale (Internațional - 11 filme, Europa Centrală și de Est - 10 filme, România - 11 filme, DocSchool - 14 filme), 12 programe tematice speciale și 3 programe dedicate copiilor și adolescenților, adaptate categoriilor de vârstă în intervalul 6-18 ani. O serie de documentare imersive de ultimă oră, care împing toate granițele imaginabile, vor fi afișate sub formă de producții VR și full-dome în cinematograful-dom, care va fi instalat pentru al patrulea an consecutiv în Piața Mare din Sibiu."Și în 2019, am conceput un program care reunește diversitatea și complexitatea lumii în care trăim prin ochii regizorilor, care-și spun poveștile prin intermediul filmului apelând la abordări creative, emoții și viziuni care transcend cotidianul. Noi le oferim la Sibiu un spațiu de expunere, în cele mai bune condiții. Publicul este, însă, cel care pune în mișcare acest întreg mecanism la care noi muncim timp de un an de zile. Ceea ce putem garanta e că Astra Film Festival este o veritabilă experiență pe care oricine o trăiește o dată, cu siguranță, îi va prinde gustul. Și spun asta având în minte cei 26 de ani în care festivalul a devenit o destinație tot mai căutată pe harta turismului cultural de înaltă ținută", a declarat Dumitru Budrala, director fondator Astra Film Sibiu.