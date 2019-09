"La Gomera”, de Corneliu Porumboiu, de vineri în cinematografe din 45 de orașe din țară

Filmul „La Gomera”, al cincilea lungmetraj al regizorului Corneliu Porumboiu, propunerea României pentru o nominalizare la Oscar 2020, va rula de vineri, 13 septembrie, în 45 de orașe din țară, cu proiecții speciale la Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Constanța.În București, lungmetrajul va rula la Cinema City AFI Cotroceni, Cinema City Park Lake, Cinema City Sun Plaza, Cinema City Mega Mall, Grand Entertainment Băneasa, Hollywood Multiplex, Movieplex, Cineplexx Titan, Happy Cinema, Cinema Muzeul Țăranului, Cinema „Elvire Popesco” și Cinema Europa.În țară, va putea fi vizionat la Alba Iulia (Cinema Inspire), Alexandria (Happy Cinema, Cinema Alexandria), Arad (Cinema City Arad Atrium), Bacău (Cinema City Bacău Arena Mall), Baia Mare (Cinema City Baia Mare), Bârlad (Cityplex), Bistrița (Centrul Cultural Dacia), Botoșani (Cine Globe, Cinema Unirea), Brăila (Cinema City Brăila), Brașov (Cinema One), Buzău (Happy Cinema), Călărași (Centrul Cultural Călărași), Cluj-Napoca (Cinema „Florin Piersic”, Cinema Victoria, Cinema City Iulius Mall, Cinema City Cluj VIVO!), Constanța (Cinema City Constanța City Park, Cinema City Constanța VIVO!, Cinema „Jean Constantin”), Craiova (Cinema Inspire Mercur, Cinema Inspire VIP Electroputere, Cinema Patria, Cinema Modern), Deva (Cinema Patria, Cinema City Deva), Dorohoi (Cinema Melodia), Drobeta Turnu Severin (Cinema City Drobeta Turnu Severin), Focșani (Happy Cinema, Cinema Balada), Galați (Cinema City Galați, Cinema Prof. Ioan Manole) , Hunedoara (Cinema Flacăra 3D), Iași (Cinema Iași, Cinema City Iași Iulius Mall), Lugoj (Cinema „Bela Lugosi”) și Moinești (Cinema Moinești – Centrul Cultural Lira).Lista orașelor continuă cu Odobești (Casa de Cultură „Constantin C. Giurescu”), Onești (Cinema Capitol), Oradea (Cinema Palace), Piatra Neamț (Cinema City Piatra Neamț, Cinema Mon Amour), Pitești (Cinema City Pitești VIVO!, Cinema Trivale, Cinema „Sebastian Papaiani”), Ploiești (Cinema City Ploiești AFI, Cinema City Shopping City), Râmnicu Vâlcea (Cinema Ostroveni, Cinema City Râmnicu Vâlcea), Satu Mare (Cineplexx Satu Mare, Ankora Film), Sfântu Gheorghe (Cityplex Arta), Sibiu (Centrul Cultural „Ion Besoiu”), Sinaia (Cinema Carpați), Slatina (Centrul Cultural Slatina), Slobozia (Casa de Cultură Slobozia), Suceava (Cinema City Suceava, Cinema Modern), Târgoviște (Line Cinema), Târgu Jiu (Cinema City Târgu Jiu, Cinema „Sergiu Nicolaescu”), Târgu Mureș (Cinema City Târgu Mureș), Timișoara (Cinema City Timișoara Iulius Mall, Cinema City Timișoara Shopping City), Tulcea (Cityplex) și Vaslui (Cityplex).„La Gomera” este distribuit de Ro Image şi 42 KM FILM.Vineri, 13 septembrie, „La Gomera” va deschide prima ediție a evenimentului Serile Filmului Românesc de la Timișoara. Proiecția va avea loc la Iulius Gardens, de la ora 21:00, în prezența regizorului Corneliu Porumboiu și a actorilor Vlad Ivanov, Rodica Lazăr și Julieta Szönyi.„La Gomera” va reveni la Cluj-Napoca, după ce a fost prezentat aici în avanpremieră, la TIFF. Proiecția specială este programată să aibă loc la Cinema „Florin Piersic”, sâmbătă, 14 septembrie, de la ora 19:00, în prezența lui Corneliu Porumboiu și a lui Catrinel Marlon (Menghia).Publicul ieșean îi va putea întâlni pe cei doi, duminică, 15 septembrie, la proiecțiile de la Cinema Ateneu (de la orele 19:00 și 21:30).Sâmbătă, 21 septembrie, de la 17:00, echipa „La Gomera” va fi prezentă la proiecția de la Cinema „Jean Constantin” din Constanța.„La Gomera”, care se numără între lungmetrajele eligibile pentru nominalizare la premiile Academiei Europene de Film, a avut premiera mondială la Festivalul de la Cannes de anul acesta și premiera nord-americană în secțiunea „Masters” a Toronto International Film Festival 2019.Filmul îi are în distribuție pe Vlad Ivanov, Catrinel Marlon (Menghia), Rodica Lazăr, Sabin Tambrea, Julieta Szönyi, George Piştereanu, István Teglas, Agustí Villaronga, Cristóbal Pinto şi Antonio Buíl.Vlad Ivanov este Cristi, un poliţist român corupt implicat într-o afacere de 30 de milioane de euro cu mafia. El ajunge în insula La Gomera (Spania) pentru a învăţa „El Silbo”, un limbaj fluierat folosit de localnici. Limbajul codat îl va ajuta să-l elibereze pe Zsolt (Tambrea), un traficant aflat în arest la Bucureşti şi singurul din bandă care ştie unde sunt ascunşi banii.Filmul este scris şi regizat de Corneliu Porumboiu, iar imaginea este semnată de Tudor Mircea. Scenografia a fost realizată de Simona Pădureţu, designer de costume a fost Dana Păpăruz, iar Arantxa Etcheverria Porumboiu a fost responsabilă cu direcţia artistică.„La Gomera” este o producţie 42 KM FILM în coproducţie cu Les Films du Worso (Franţa) şi Komplizen Film (Germania). Lungmetrajul a fost realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi Eurimages, Arte France Cinéma, Film i Väst, Filmgate Films (Suedia) şi Studioul de Creaţie Cinematografică al Ministerului Culturii, în asociere cu MK2 Films, Arte France şi WDR. Producători sunt Marcela Mîndru (Ursu) şi Patricia Poienaru. Coproducători sunt Sylvie Pialat, Benoît Quainon, Janine Jackowski, Jonas Dornbach şi Maren Ade, alături de Sean Wheelan, Anthony Muir şi Peter Possne.