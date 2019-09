Filmul Joker, cu Joaquin Pheonix în rolul principal, a fost aplaudat în picioare timp de 8 minute de publicul de la Veneția

Premiera filmului Joker a avut loc sâmbătă seară la Festivalul de Film de la Veneția. Publicul prezent în orașul italian a aplaudat în picioare timp de opt minute pelicula americană care ni-l prezintă în rolul principal pe Joaquin Pheonix. De altfel, filmul este lăudat și de critici, care-l descriu drept „puternic”, „captivant” și „fără îndoială cea mai îndrăzneață reinventare a cinematografiei cu supereroi”, relatează The Independent . Pelicula are în acest moment nota 9,7 pe IMDB Criticii de film ai revistei de divertisment americane Variety au lăudat și ei filmul scriind următoarele: „Phoenix este uimitor în rolul inadaptatului social, bolnav mintal care devine clovnul criminal cunoscut sub numele de Joker.”Și cei de la Empire laudă prestația lui Pheonix: „Joaquin Pheonix este uimitor în rolul lui Arthur/Joker....a pierdut în greutate pentru rol, arată subțire, fragil, înfometat. Umbrele îi sculptează oasele expuse. Mișcările sale sunt precise- felul în care se amestecă, aleargă, stă, fumează, se micșorează. Intensitatea performanței este dezgolită pe ecran și devine de-a dreptul captivantă, chiar copleșitoare în anumite momente.”IndieWire a descris filmul drept „fără îndoială cea mai îndrăzneață reinventare a cinematografiei cu super-eroi de la The Dark Knight încoace”, iar ziarul The Guardian i-a acordat filmului cinci stele, numindu-l „glorios, îndrăzneț și exploziv”.Filmul Joker va fi lansat în cinematografele de la noi pe data de 4 octombrie 2019, conform Cinemagia