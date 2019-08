Proiecții de film în aer liber CINEVARA: Plajele lui Agnès, în regia lui Agnès Varda

Joi, 29 august, de la ora 21:00, în grădina Rezidenței BRD Scena9 (Strada I.L.Caragiale 32), va fi proiectat filmul Plajele lui Agnès (Les Plages D'Agnès), regizat de Agnès Varda, în cadrul programului de proiecții de film în aer liber CINEVARA. Accesul la proiecție este gratuit, în limita locurilor disponibile.







Revenind pe plajele care au marcat diferite etape din viața sa, Agnès Varda își pune pe ecran amintirile cu ajutorul unor imagini, reportaje și fragmente din filmele sale. Aflăm despre prietenia cu Jean Vilar, creatorul festivalului din Avignon, despre călătoriile în China, în Cuba și în Statele Unite, despre debutul său ca producătoare independentă și, nu în ultimul rând, despre Jacques Demy, alături de care și-a petrecut aproape 30 de ani din viață.







Regizoarea franceză de origine belgiană Agnès Varda, reprezentantă a Noului Val în cinematografia franceză, a creat peste 50 de filme, aflate la granița dintre documentar și ficțiune, abordând teme politice și sociale, ce au consacrat-o ca pionieră a cinematografiei feministe. Cele mai cunoscute și apreciate filme ale sale sunt Cleo de la 5 la 7, Creaturile, Fără acoperiș și fără lege. A primit numeroase nominalizări și premii de-a lungul carieriei sale, printre care o nominalizare la premiile Oscar pentru documentarul „Chipuri, locuri”, cât și două premii la Festivalul de film de la Cannes, L’Oeil d’Or și Palme de Whiskers. Agnès a primit și două premii onorifice din partea Festivalului de film de la Cannes și a Premiilor Oscar.







CINEVARA este un program de proiecții de film în aer liber al Fundației9, disponibil gratuit publicului larg pe toată durata verii, produs și găzduit de Rezidența BRD Scena9, hotspot cultural BRD – Groupe Société Générale. Selecția filmelor a fost făcută de către Richard Peña, profesor la School of The Arts, Columbia University și fost director de programe la Film Society of Lincoln Center din New York, Statele Unite ale Americii.



CINEVARA readuce în atenția publicului documentare, dar și lungmetraje clasice de ficțiune semnate de regizoare ca Agnès Varda, Elisabeta Bostan, Claire Denis și Irene Lusztig. După proiecția filmului „Plajele lui Agnès”, programul CINEVARA va continua cu proiecțiile: 5 septembrie – Cleo de la 5 la 7 (Agnès Varda, 1962) și 11 septembrie – Chocolat (Claire Denis, 1988).