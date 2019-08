"Cinema în aer liber" pe Insula Artelor din Parcul Titan, în perioada 20 august - 15 septembrie

In perioada 20 august - 15 septembrie se desfasoara cea de-a VII-a ediție a evenimentului " Cinema în aer liber ". Cinema în aer liber vine anul acesta cu o selecție de 20 de filme, dintre care 10 filme noi în selecția oficială, apreciate la nivel global de către public și criticii de film.





10 dintre pelicule sunt nominalizate și premiate anul acesta la Oscar, Globurile de Aur, Festivalul de Film de la Cannes, Premiile Oscar și Goya – „FAVORITA” (r. Yorgos Lanthimos),„ TOATĂ LUMEA ȘTIE”( R. Asghar Farhadi), „RĂZBOIUL RECE” (r. Pawel Pawlikowski), „DOVLATOV” (r. R. Aleksey German), „HOTEL MUMBAI”(r.. Anthony Maras), „PĂSĂRI CĂLĂTOARE” (r. Cristina Gallego, Ciro Guerra), „EDMOND” (r. Alexis Michalik), „CAPERNAUM” (r. Nadine Labaki), „PARKING” (r. Tudor Giurgiu) și „DUMBO” (r. Tim Burton).











Seria de proiecții va fi deschisă pe 20 august, începând cu ora 21.00, cu filmul „La Dolce Vita” (r. Federico Fellini)





În retrospectiva filmelor vechi, pe care publicul nu le-a urmărit pe marile ecrane, în anul 2019 sunt propuse spre a fi vizionate de către bucureșteni proiecțiile unor pelicule realizate de mari regizori italieni, precum: „LA DOLCE VITA” (r. Federico Fellini), „8 ½”(r. Federico Fellini), „VISĂTORII/ THE DREAMERS” (r. Bernardo Bertolucci), „THE SHELTERING SKY/ CERUL OCROTITOR” (r. Bernardo Bertolucci), „BLOW-UP” (r. Michelangelo Antonioni), „CINEMA PARADISO”(r. Giuseppe Tornatore ), „MALENA” (r. Giuseppe Tornatore), „HOȚII DE BICICLETE” (r. Vittorio Di Sica), „LA VITA E BELLA/ VIAȚA E FRUMOASĂ” (r. Roberto Benigni) și „MEDITERRANEO” (r. Gabriele Salvatores).Programul pentru săptămâna 20-25 august este, de marți până duminică, de la ora 21.00:20 august - „LA DOLCE VITA” (r. Federico Fellini),21 august - „DOVLATOV” (r. R. Aleksey German),22 august - „EDMOND” (r. Alexis Michalik),23 august - „RĂZBOIUL RECE” (r. Pawel Pawlikowski),24 august - „VISĂTORII/ THE DREAMERS” (r. Bernardo Bertolucci),25 august - DUMBO” (r. Tim Burton).Evenimentul își propune să ofere spectatorilor o alternativă la vizionarea filmelor la televizor sau în multiplexuri și, prin selecția prezentată, urmărește să atragă publicul larg către filmele de autor. Deși pe insulă, sub cerul liber, peliculele vor putea fi vizionate în condițiile unei săli de cinema moderne, la standarde europene.Detalii despre filme şi programul complet pot fi găsite pe site-ul www.cinemainaerliber.ro Accesul publicului la acest eveniment este liber.