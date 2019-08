43 de scurtmetraje în competiția Bucharest International Dance Film Festival 2019

FILMELE SELECTATE LA BIDFF 2019





SCURTMETRAJE SELECTATE ÎN COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ



CALUP 1 - Time Stands Witness - JOI 5.09.2019, ora 18.30, Cinema Elvire Popesco



1. The Man Who Travelled Nowhere in Time (CA, 2019, regia Vincent René-Lortie, coregrafia Kyra Jean Green)

2. Altera (FR, 2018, regia Baptiste Rouveure)

3. The Maid (DE, 2019, regia Rain Kencana, Kolja Brandt)

4. Unfolding (USA, 2018, regia Dylan Wilbur)

5. Sailli – The Light (USA, 2018, regia Haansol Rim, coregrafia Danielle Derisse)

6. Bailaora (ES, 2018, regia Rubin Stein)

7. Alta (FI, 2019, regia Antti Ahokoivu, coregrafia Guillermo Sarduy, Minttu Pietilä)

8. Oměj (CZ, 2019, regia Jana Stárková)

9. Limitless (NO, 2019, concept și coregrafie Anita Sawicka & Piotr Abramowicz)

10. Paris you got me (DE, 2019, regia Julie Boehm)



CALUP 2 – The Road not Taken - VINERI 6.09.2019, ora 18.30, Cinema Elvire Popesco

1. Ali (DE|TR, 2019, regia Rain Kencana)

2. Chairman (TW, 2018, regia, scenariul și producția Chang Chun-Ting)

3. Danse, poussin (FR, 2017, regia Clémence Dirmeikis)

4. Interlude (UK, 2018, regia Aaron Howell)

5. Silence of Tear (FR, 2019, regia și coregrafia Adrien Ouaki)

6. Bleeding and Burning (CA, 2017, regia Guillaume Marin)

7. Unframed (PL, 2018, regia Paweł Zawadzki)

8. We will meet in the place where there is no darkness (UK, 2017, regia Sebastian Kite)

9. Echoes (FR, 2019, regia Kevin Frilet)

10. Danse macabre (HU, 2018, regia Zsófia Csánki)

11. Jonah (NO|DE, 2018, regia Emilia Kurylowicz, concept, coregrafie și producție Yotam Peled)



CALUP 3 – Acts of Rebellion - SÂMBĂTĂ 7.09.2019, ora 18.30, Cinema Elvire Popesco

1. CULTES (FR, 2019, LA HORDE - Marine Brutti/ Jonathan Debrouwer/ Arthur Harel)

2. Six Home (IR, 2017, regia Ebad Adibpour)

3. Otherland (NL, 2018, regia Jan Pieter Tuinstra, coregrafia Keren Levi)

4. The Dérive (IR, 2017, regia Tanin Torabi)

5. Name (UK, 2017, regia Laura Roe)

6. i (DE, 2019, regia EunJin Park)

7. Takako Vs. Nine Lives (USA, 2018, regia Lauren Wolkstein)

8. Reach (UK, 2018, regia Billy Boyd Cape, coregrafia Botis Seva)

9. Oh Boy! (FR, 2019, regia Hadi Moussally, coregrafia Antonin Rioche)



SCURTMETRAJE SELECTATE ÎN COMPETIȚIA ROMÂNEASCĂ – Practices of Selfhood -

VINERI 6.09.2019, ora 21.00, Centrul Național al Dansului București

1. When No One's Watching (RO, 2019, Teodora Zamfirescu)

2. Pendulum (Selves in Perpetual Motion) (RO, 2019, Ioana Mischie)

3. Singing Bodies (RO, 2018, Alexandra Balasoiu)

4. |DIS|CONNECTED (RO, 2019, Cătălin Rugină)

5. RIVERƧE (RO, 2019, Daniel Dragoescu)

6. Boot Camp (RO, 2019, Camelia Neagoe)

7. Soup (RO, 2019, Corina Andrian)

8. Home Alone (RO, 2019, Jean-Lorin Sterian)

În afara competiției: Sarmalele Reci - MTV is my friend (RO, 2019, Radu Popovici)



SCURTMETRAJE SELECTATE ÎN COMPETIȚIA DE MUSICAL - The Big Dreamers - JOI 5.09.2019, ora 21.00, Fabrica Gastropub

1. Zombies (CG|BE, 2019, regia BALOJI)

2. Music Box (CZ, 2019, regia Veronika Pasterna Szemlova)

3. Do you think it's serious? (RO, 2019, regia Maria Drăgoi)

4. 100% Pur Porc (FR, 2018, regia Émilie Janin)

5. DU BLANC A L’AME (FR, 2017, regia Aude Thuries)





Din cele peste 1500 de producţii înscrise în cele trei secțiuni competiționale din cadrul Bucharest International Dance Film Festival 2019 - competiția internațională, cea națională și cea dedicată musicalurilor - au fost selectate 43 de scurtmetraje, din 18 țări de pe întreg mapamondul. Cea de-a cincea ediţie a Bucharest International Dance Film Festival va avea loc în perioada 4 - 8 septembrie, în șase locații din București.Competiția internațională cu secțiunile - Time Stand Witness, The Road not Taken și Acts of Rebellion - cuprinde 30 de filme, din 15 țări.Din secțiunea Time Stands Witness fac parte 10 filme de dans, din 8 țări, iar diversitatea temelor întărește faptul că filmul de dans poate să fie sci fi, horror, poezie vizuală sau comedie. Un bărbat nu îmbătrânește niciodată, o femeie face un salt într-o altă realitate și doi artiști se îndrăgostesc la limita cosmosului - timpul fiind numitorul comun al acestor povești ieșite din comun.În cadrul secțiunii The Road not Taken se umblă prin întuneric, se luptă pentru lumină și se caută noi modalități de a iubi. Ca în poezia lui Robert Frost, protagoniștii celor 11 filme, din nouă țări, se găsesc în fața unor decizii imposibile.Pentru cei ce își doresc mai multă acțiune, BIDFF a pregătit o proiecție inedită de nouă filme din Franța, Iran, Olanda, Anglia, Germania și SUA curatoriate în secțiunea Acts of Rebellion. Proiecțiile abordează mișcarea în toate formele ei, de la dans pe străzile Teheranului și șotron în Iran, până la dans contemporan în ringul de luptă și mișcare la carnavalul Voodoo din Caraibe.Competiția națională, care a crescut considerabil față de anul 2016, când a fost introdusă în festival, reunește opt filme scurte românești sub tematica Practices of Selfhood. Regizori și coregrafi români se întâlnesc anul acesta în web-ul complicat al sinelui. Aceștia explorează tumultul zilnic, restabilind conexiunea cu propriile corpuri, descoperind noi căi către fantezii inadecvate. Opt scurtmetraje experimentale le vor reaminti privitorilor cum să se conecteze cu sinele și cu mediul în care trăiesc.Anul acesta, BIDFF deschide o nouă secțiune competițională dedicată musicalurilor avangardiste. O selecție exclusivă de cinci scurtmetraje din Franța, România, Cehia, precum și o coproducție Congo - Belgia, a căror personaje se luptă cu monotonia, se vor reuni sub tematica The Big Dreamers.În închiderea ediției cu numărul 5 a Bucharest International Dance Film Festival va avea loc proiecția filmului documentar Magui Maryn: L'urgence d'Agir în regia lui David Mambouch. Maguy Marin este unul dintre cei mai importanți coregrafi de pe scena mondială. Fiică de imigranți spanioli, lucrările sale devin o revoltă plină de furie, dar și de optimism și candoare, în fața barbariei. Cariera sa și atitudinile politice pe care le-a adoptat în acest timp, au emanat mereu îndrăzneală, curaj și spirit de luptă, și nu încetează nici acum să miște corpuri și inimi.