O noua editie a festivalului Película va avea loc in septembrie

Cea de-a patra ediție a festivalului Película va avea loc între 11 și 15 septembrie 2019, la București.





Timp de 5 zile, la Cinema Elvire Popesco, Institutul Cervantes, Cinema Muzeul Țăranului Român și alte spații alternative din București, publicul va putea descoperi culturile altor țări, diferențele și similaritățile dintre România și zona Ibero-Americană. Festivalul se concentrează pe cultura acestei zone și combină armonios proiecțiile de filme cu demonstrațiile de dans, mâncarea, muzica, expozițiile, cu poveștile celor îndrăgostiți de această lume plină de pasiune și umanitate, pentru o experiență unică.



Potrivit comunicatului, competiția Película din acest an include 5 filme din Brazilia, Peru, Mexic, Argentina și Chile.





În fiecare an, Película dorește să celebreze cinematografia și cultura Ibero-Americană și își îndreaptă reflectoarele spre una dintre țări în mod deosebit. Anul acesta Brazilia este in țara în focus.Unul dintre filmele iconice ale Braziliei, CENTRAL DO BRASIL, va deschide miercuri, 11 septembrie, ediția a patra a festivalului Película! Filmul vorbește despre călătoria plină de emoții a unei foste învățătoare și a unui băiat în vârstă de 9 ani. Filmul are peste 30 de premii și nominalizări în festivaluri internaționale, a fost nominalizat la Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol principal și Cel mai bun film străin și a primit în 1999 Globul de Aur pentru Cel mai bun film străin.Toate sunt producții puternice, care tratează subiecte de interes. Parinți care trebuie să accepte desprinderea de copil și maturizarea firească, părinți care luptă să-și recupereze copilul răpit, probleme sociale și aspirația pentru o viață mai bună, secrete bine ascunse care o dată dezvaluite aduc cu ele crime, o privire intimă asupra vieții unei comunități izolate, care trăiește departe de excesele urbane, într-o epocă a schimbării și încercărilor. Filmele selecționate în competiția acestui an sunt producții cu un important traseu internațional, multipremiate și cu ecouri extraordinare în presă.BENZINHO/LOVELING - dramă, Brazilia- Uruguay, 2018Regia: Gustavo PizziCANCION SIN NOMBRE/SONG WITHOUT A NAME - dramă, Peru, 2019Regia: Melina LeónLA CAMARISTA/THE CHAMBERMAID - dramă, Mexic, 2018Regia: Lila AvilésROJO - thriller, Argentina, 2018Regia: Benjamin NaishtatTARDE PARA MORIR JOVEN/TOO LATE TO DIE YOUNG - dramă, Chile, 2018Regia: Dominga SotomayorFestivalul Película este organizat de FREEALIZE și Asociația Culturală ARTICHITANA și este susținut onorific de o parte dintre ambasadele țărilor din America Latină la București: Argentina, Brazilia, Chile, Mexic și Peru, cărora li se alatură Ambasada Franței, Institutul Francez și Institutul Cervantes.Bilete: https://eventbook.ro/festival/pelicula și FESTIVAL PASSuri: https://eventbook.ro/film/bilete-pelicula-2019-festival-pass