"Regele Leu/ Lion King" debutează pe primul loc în box office-ul nord-american

Povestea din "The Lion King" este deja cunoscută din desenul animat care a avut succes acum 25 de ani. Regizorul Jon Favreau, cunoscut pentru "Cartea junglei", a transformat legenda de acum un sfert de secol în lungmetraj live-action, vocile personajelor aparţinând unor vedete ca Beyoncé Knowles, Donald Glover, Seth Rogen şi John Oliver.Liderul săptămânii trecute, lungmetrajul cu supereroi "Omul-Păianjen: Departe de casă/ Spider-Man: Far From Home", a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 21 de milioane de dolari. Jon Watts regizează noua secvență din seria dedicată supereroului Marvel. Zendaya, Tom Holland, Samuel L. Jackson și Jake Gyllenhaal pun umor și acțiune în epopeea SF. Și, deși este film american, supereroul își face treaba în Europa de data aceasta, din Veneția prin Praga, Berlin, până la Londra și înapoi acasă la New York.Podiumul este completat de animația "Povestea jucăriilor 4/ Toy Story 4", de Josh Cooley, în coborâre cu un loc, cu încasări de 14,6 milioane de dolari de vineri până duminică. A patra parte a francizei "Toy Story" beneficiază de vocile unor actori precum Joan Cusack, Tom Hanks, Patricia Arquette, Keegan-Michael Key și Keanu Reeves și prezintă povestea unei noi jucării, Forky, ce se alătură găștii lui Woody într-o nouă aventură.Filmul de groază "Crawl" a coborât un loc, până pe poziţia a patra, cu încasări de 6 milioane de dolari. Pelicula realizată cu un buget de 13,5 milioane de dolari este regizată de Alexandre Aja şi spune povestea unui tată și a fiicei sale, obligați să fugă din calea unui grup de aligatori.Topul 5 este completat de comedia "Yesterday", de Danny Boyle - cu Lily James, Himesh Patel și Ed Sheeran, despre o lume în care trupa The Beatles nu a existat niciodată -, care a avut încasări de 5,10 milioane de dolari în weekend.Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele nord-americane la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Stuber", de Michael Dowse (4 milioane de dolari), "Aladdin", de Guy Ritchie (3,8 milioane de dolari), "Annabelle 3/ Annabelle Comes Home/ Annabelle 3", de Gary Dauberman (2,6 de milioane de dolari), "Midsommar", de Ari Aster (1,59 de milioane de dolari), "Singuri acasă 2/ The Secret Life of Pets 2", de Chris Renaud și Jonathan del Val (1,53 de milioane de dolari).